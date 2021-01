Trần Nghiên Hy không hối hận khi đóng Tiểu Long Nữ

Vai diễn Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp" phiên bản 2014 khiến sự nghiệp của Trần Nghiên Hy xuống dốc.

Ngày 25/1, Sohu đưa tin Trần Nghiên Hy đang tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa thứ hai. Sau nhiều năm ở nhà chăm sóc con trai nhỏ, nữ diễn viên hy vọng chương trình mới sẽ vực dậy danh tiếng của mình. Nữ diễn viên tiết lộ để tham gia show cô đã phải học nhảy và giảm 10 kg cho thân hình thon gọn hơn.

Theo Sohu, sau khi kết hôn cùng nam diễn viên Trần Hiểu năm 2016, Trần Nghiên Hy không có tác phẩm mới. Trong khi đó, cô là nghệ sĩ có quan hệ sâu rộng tại Đài Loan, bạn thân thiết của nhiều ngôi sao lớn như Dương Thừa Lâm, Hứa Vỹ Ninh, Lâm Y Thần...

Vai diễn Tiểu Long Nữ khiến Trần Nghiên Hy bị chê cười trong nhiều năm.

Sohu bình luận trước khi đóng lập gia đình sinh con, nhờ thành công của tác phẩm Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (You Are the Apple of My Eye), Trần Nghiên Hy là "nữ thần học đường", "tình đầu quốc dân" trong trái tim của hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, bộ phim Thần điêu đại hiệp 2014 trở thành vết đen trong sự nghiệp của cô.

Biên kịch Vu Chính muốn tạo ra phiên bản Tiểu Long Nữ mới mẻ hơn. Vì vậy, phục trang có phần phá cách. Tuy nhiên, sự cải tiến này không phù hợp với ngoại hình của Trần Nghiên Hy. Nữ diễn viên có khuôn mặt tròn, phù hợp với tạo hình hiện đại hơn. Do đó, Trần Nghiên Hy liên tiếp bị chê là "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh". Những biệt danh này còn bám lấy tên tuổi của Trần Nghiên Hy cho tới ngày nay.

Nữ diễn viên muốn đóng Thần điêu đại hiệp vì đây là tác phẩm kết duyên cho cô và ông xã Trần Hiểu.

Tuy nhiên, khi được hỏi, nếu được phép lựa chọn lại, cô có nhận diễn Tiểu Long Nữ không, Trần Nghiên Hy cho biết không hối hận và vẫn sẵn sàng đảm nhận vai.

"Đương nhiên tôi vẫn sẽ nhận Tiểu Long Nữ vì nhờ đó mà tôi gặp được ông xã của mình. Thần điêu đại hiệp là bộ phim cổ trang đầu tiên của tôi, may mắn tôi đã gặp được 'Dương Quá' của đời mình. Vì vậy, tác phẩm là bước ngoặt vô cùng lớn", Trần Nghiên Hy trả lời.

Sohu bình luận câu trả lời cho thấy gia đình nữ diễn viên vẫn hạnh phúc dù có nhiều tin đồn ngoại tình, trục trặc hôn nhân.

Hiện tại, Trần Nghiên Hy và Trần Kiểu có một con trai 4 tuổi tên Tiểu Tinh Tinh. Nam diễn viên thường xuyên xa nhà đóng phim, trong khi cô sống tại Đài Loan chăm con một mình.