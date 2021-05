Trận MU gặp Liverpool bị hoãn

Sky Sports, Goal xác nhận trận đấu giữa MU và Liverpool không thể tổ chức theo lịch do đám đông quá khích tại sân Old Trafford.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa MU và Liverpool diễn ra lúc 22h30 ngày 2/5 (giờ Hà Nội). Trước trận đấu khoảng 3 tiếng, các cầu thủ MU rời khách sạn để đến sân Old Trafford. Nhưng lúc này, hàng nghìn CĐV tụ tập trước "Nhà hát của những giấc mơ" phản đối nhà Glazer, tạo khung cảnh hỗn loạn bằng pháo sáng và pháo khói.

Một nhóm CĐV quá khích xông vào sân, gây ảnh hưởng mặt cỏ Old Trafford. Các CĐV còn nhổ cột cờ góc, leo lên khung thành. Tình hình càng nghiêm trọng, khiến 2 đội MU và Liverpool không thể đến sân.

Các CĐV tràn vào mặt cỏ sân Old Trafford.

Đội ngũ an ninh của sân Old Trafford không thể làm gì trước nhóm CĐV quá khích. Sau đó, cảnh sát Manchester được huy động. Các cảnh sát mất hơn một tiếng để di tản toàn bộ CĐV nổi loạn ra khỏi khu vực quanh sân Old Trafford.

Ban quản lý sân Old Trafford tiến hành kiểm tra mặt cỏ, phun thuốc khử trùng ở những nơi có người lạ đi qua để phòng chống dịch. Ban tổ chức Premier League xác nhận trận đấu không thể diễn ra lúc 22h30 như kế hoạch và nguy cơ bị hoãn.

Đến 23h40, truyền thông Anh đưa tin trận đấu chính thức bị hoãn. Cầu thủ 2 đội Liverpool và MU không đến sân vì lo ngại nguy cơ từ nhóm CĐV. Ban quản lý sân Old Trafford cũng không kịp giải quyết các rắc rối do CĐV gây ra để chuẩn bị tổ chức trận đấu.

Premier League sẽ sớm công bố lịch đá bù của trận MU gặp Liverpool. Đây là sự cố nằm ngoài dự tính của ban tổ chức. Theo lời Jamie Carragher, nhóm CĐV đã bị kích động, do đó gây nên sự cố đáng tiếc.