Trần Hào, Mã Quốc Minh mất vị trí tài tử quyền lực nhất TVB

5 - Dương Minh: Dương Minh sinh năm 1981, thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát có hình tượng chính trực trên sóng truyền hình. Gần đây, nam diễn viên nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông lẫn công chúng sau thành công của bộ phim Đặc cảnh sân bay. Được đánh giá cao về diễn xuất, song điểm trừ lớn nhất của anh lại là đời tư vướng nhiều bê bối do nghiện rượu. Theo On, năm nay, Dương Minh được TVB sắp xếp đóng vai chính trong hai dự án. Tuy nhiên, bê bối say rượu lái xe và gây tai nạn hồi tháng 8 đã khiến anh bị nhà đài "đóng băng" hoạt động.