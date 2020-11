Trần Đồng Lan và 5 năm gắn bó bên bạn trai Anthony De La Torre

Lana Condor (Trần Đồng Lan) sinh năm 1997 tại Cần Thơ. Cô là trẻ mồ côi và được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. Nhờ gia cảnh khá giả, Condor được tạo điều kiện theo học tại những trường nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ phim như X-Men: Apocalypse, Alita: Battle Angel... Sau đó, vai chính trong bộ phim tuổi teen To All the Boys I've Loved Before giúp Condor nâng tầm danh tiếng, trở thành diễn viên trẻ đáng chú ý tại Hollywood.