Trận động đất gợi lại ký ức đau lòng tại Nhật Bản

Một chuyến tàu cao tốc giữa Fukushima và Miyagi chở khoảng 100 hành khách bị trật bánh một phần do động đất, nhưng không ai bị thương. Ít nhất một tuyến đường cao tốc trong khu vực cũng phải đóng cửa với lý do an toàn.