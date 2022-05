Trận chung kết Việt Nam - Thái Lan có thể diễn ra dưới mưa

Miền Bắc chính thức bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày. Tại Hà Nội, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tối 22/5 diễn ra dưới mưa với xác suất 50-70%.

Sáng 22/5, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ diễn biến xấu. Mưa rào xuất hiện nhiều nơi, cục bộ mưa lớn. Trạng thái âm u, nhiều mây và mưa dông có thể kéo dài cả ngày.

Từ 18h đến 23h, khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) được dự báo có mưa với xác suất 50-70%. Như vậy, trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan khả năng diễn ra trong mưa, nhiệt độ dao động 24-26 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến ngày 24/5. Lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi mưa trên 400 mm. Do đang ở giai đoạn chuyển mùa, nhiều hiện tượng thời tiết có thể đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Người dân vùng núi đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ngày 19/5, U23 Việt Nam chiến thắng U23 Malaysia với tỷ số 1-0 để giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Duy Anh.

Từ ngày 25/5, mưa dông giảm về lượng. Dù vậy, khu vực duy trì trạng thái âm u, nhiều mây đến cuối tháng 5. Trong vòng một tuần tới, nắng nóng vẫn chưa xảy ra ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt khoảng 4 độ C trong ngày 22/5, duy trì ngưỡng 22-23 độ C. Đến ngày 26/5, nhiệt độ tăng trở lại và đạt mức cao nhất 32 độ C dù mưa dông vẫn tiếp diễn.

Từ nay đến hết tháng 5, đồng bằng Bắc Bộ rất ít ngày có nắng. Khu vực được dự báo đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay vào đầu tháng 6, nhưng cường độ nóng không quá gay gắt.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông cũng tiếp diễn trong các ngày 22-23/5. Mưa tập trung về chiều và tối với lượng phổ biến 20-50 mm/ngày, một số nơi có thể mưa trên 80 mm, nhiệt độ 24-33 độ C.

Trong đêm 21/5, mưa xuất hiện ở nhiều khu vực thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Chuyên gia cảnh báo một số nơi có thể xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ, tập trung Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đắk Nông.