Trận chung kết sẽ kết thúc câu chuyện phức tạp giữa Messi và Argentina

Khi tuyển Argentina giành chiến thắng trước Croatia để ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2022, người dân xứ Tango đã chuẩn bị sẵn một đại tiệc chào đón Messi, ngôi sao bóng đá đã rời quê hương từ năm 13 tuổi.

Đó là cảnh tượng hoàn toàn đối lập với câu chuyện xảy ra 11 năm trước, theo The New York Times.

Khi Argentina bị Colombia cầm hòa với tỷ số 0-0 trong trận đấu năm 2011, sân vận động chỉ toàn tiếng la ó.

"Anh ta là kẻ thất bại", một người hâm mộ nói khi trận đấu kết thúc. "Kể từ khi anh ta đến, chúng tôi không giành được danh hiệu nào", một người khác than vãn. "Messi không bao giờ có thể so sánh với Maradona", người thứ ba nhận định, ám chỉ Diego Maradona, huyền thoại bóng đá chưa bao giờ phải đối mặt với những lời chế nhạo như vậy từ những người đồng hương.

Không có nhiều quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá như Argentina và sở hữu một thiên tài như Messi. Tuy nhiên, mối quan hệ của ngôi sao sân cỏ 35 tuổi và quê hương của mình lại rất phức tạp.

Messi sinh ra ở Argentina nhưng đã trưởng thành và xây dựng sự nghiệp ở châu Âu. Anh đã giành được vô số giải thưởng và danh hiệu với CLB Barcelona, nhưng luôn gặp khó khăn mỗi khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Với nhiều cổ động viên quốc tế, Messi có thể là cầu thủ xuất sắc thế giới. Nhưng ở Argentina, tiền đạo này thường sống và thi đấu dưới cái bóng của Maradona, người có phong cách quyết liệt, không giống như Messi dè dặt và điềm tĩnh.

Thế nhưng, World Cup 2022 có thể là dấu mốc mới cho mối quan hệ giữa Messi và fan Argentina. Quốc gia hơn 45 triệu dân này đang đặt hết hy vọng vào chàng trai đến từ Rosario trong giấc mơ giành chức vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi.

Sau phần trình diễn chói sáng tại giải đấu năm nay và màn bộc lộ cá tính mạnh mẽ hơn của Messi trên sân cỏ, cổ động viên Argentina dường như đã dứt khoát đón nhận đứa con xa xứ của mình.

Adrian Coria, huấn luyện viên thời thơ ấu của Messi trước khi anh chuyển đến Barcelona vào năm 2001, nói: "Trước đây, chúng tôi đã đi khắp thế giới và thấy mọi người ngưỡng mộ Lionel. Còn ở quốc gia này, ngay tại sân bay, mọi người thậm chí còn không chào đón anh ấy. Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đã thay đổi đáng kể".

Khuôn mặt của Messi tô điểm cho những bức tranh tường khổng lồ khắp đất nước. Hầu hết đều đang mặc chiếc áo số 10 của anh. Và những lời chỉ trích ngày nào bây giờ đều nhường chỗ cho sự khen ngợi, ngưỡng mộ và tự hào.

"Không có thứ gì có thể chống lại Messi. Dân Argentina chúng tôi coi anh ấy là người hoàn hảo", Sergio Duri, chủ một nhà hàng ở Rosario, nói.

Những chiến thắng liên tiếp của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia đã giúp thay đổi suy nghĩ của nhiều người.

Năm ngoái, cầu thủ sinh năm 1987 đã dẫn dắt Argentina giành chức vô địch giải bóng đá hàng đầu Nam Mỹ, Copa America, danh hiệu quốc tế đầu tiên sau 28 năm của "La Albiceleste". Và năm nay, anh tiếp tục đưa Argentina vào chơi trận chung kết World Cup 2022.

Tuy vậy, nhiều người Argentina cũng khẳng định rằng dù thắng hay thua, vị thế của Messi tại nơi anh sinh ra sẽ không thay đổi.

"Bất kể kết quả ra sao, có một thứ mà không ai có thể thay đổi, đó là việc anh đã tạo được tiếng vang với người Argentina", Sofia Martinez, phóng viên thể thao người Argentina, nói với Messi sau trận bán kết hôm 4/12.

Messi thể hiện rõ sự xúc động. "Tôi tin rằng người Argentina chúng ta đã học được rằng đó không chỉ là kết quả, mà còn là chặng đường chúng ta đã đi để đạt được điều đó", anh trả lời phóng viên.

Messi sinh năm 1987, một năm sau chức vô địch World Cup thứ hai của Argentina, tại Rosario, thành phố lớn thứ ba của đất nước, trung tâm nông nghiệp cách thủ đô Buenos Aires khoảng 4 giờ lái xe về phía bắc.

Anh là một thần đồng trên sân cỏ. Huấn luyện viên Coria nói: "Mọi thứ Messi làm bây giờ, anh ấy cũng đã làm ở tuổi 12. Chỉ là lúc đó Messi thấp hơn 40 cm và rất gầy".

Năm 2001, ở tuổi 13, Messi rời Argentina đến Barcelona để theo đuổi cả việc tập luyện lẫn liệu pháp hormone tăng trưởng. Anh đã sống và chơi bóng ở châu Âu kể từ đó.

Ở tuổi 17, Messi bắt đầu gặt hái thành công trong làng bóng đá, với các danh hiệu ở Barcelona và phá vỡ nhiều kỷ lục cá nhân.

Nhưng thành công không đến với anh trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm của "La Albiceleste" dẫn đến những lời chỉ trích rằng Messi đã không chơi hết mình cho Argentina như khi thi đấu ở Barcelona.

Fabián Basualdo, cựu tuyển thủ Argentina và là người quản lý của Messi khi anh còn chơi bóng ở Rosario, nói rằng nếu rơi vào hoàn cảnh của Messi, anh có thể đã từ bỏ đội tuyển quốc gia. "Trong nhóm bạn, chúng tôi thường nói với Messi rằng: 'Đừng quay về, hãy ở lại châu Âu'".

"La Albiceleste" đã thua ở các trận chung kết World Cup 2014, và sau đó là các trận chung kết Copa America vào các năm 2015 và 2016. Sau đó, Messi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina. "Tôi đã làm tất cả những gì có thể và sẽ không quay trở lại", anh nói.

Mặc dù ngôi sao bóng đá nhanh chóng thay đổi quyết định, tuyên bố giã từ đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà Messi phải đối mặt ở Argentina đó là thường xuyên bị đem ra so sánh với huyền thoại Diego Maradona.

Maradona, người đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 1986, rất thẳng thắn, phóng khoáng và thậm chí thô lỗ - những đặc điểm tính cách mà người Argentina nhìn thấy ở chính họ. Ngược lại, trong nhiều năm qua, Messi nổi tiếng với hình ảnh điềm đạm, cẩn trọng đến mức e dè.

Vì vậy, sự bộc phát của Messi trong trận tứ kết World Cup với Hà Lan đã khiến cổ động viên Argentina thích thú, thỏa mãn. Phương tiện truyền thông nói rằng Messi đang hành động "Maradonian" hơn.

"Bạn có thấy khi anh ấy nói 'đồ đần độn' vào hôm đó không? Điều đó cho thấy rằng anh ấy đến từ đây. Messi không bao giờ rời đi", Raul Oliveri, 63 tuổi, người trông nom câu lạc bộ thời thơ ấu của Messi ở Rosario trong suốt 25 năm qua, cho biết.

Tại Rosario, những đứa trẻ chụp ảnh trước căn nhà cũ của Messi với tạo dáng chỉ hai tay lên trời, cách ăn mừng quen thuộc sau khi ghi bàn của ngôi sao bóng đá.

"Nếu Messi thua, điều đó cũng chẳng sao", Alan, cậu bé 9 tuổi, nói. "Bởi vì ít nhất anh ấy đã đưa chúng tôi đến trận chung kết. Và anh ấy là người giỏi nhất".

Ezequiel Fernández Moores, nhà báo thể thao người Argentina từ năm 1978, nói rằng mối quan hệ giữa Messi và đất nước của anh giờ đây không là gì khác ngoài tình yêu. "Mối liên hệ của Messi và Argentina không còn phức tạp nữa. Nó sẽ được giữ vững, bất chấp những gì xảy ra trong trận chung kết", anh khẳng định.

