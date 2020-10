'Trận chiến tử thần' cuối cùng ở vòng Bứt phá Rap Việt

Tập tiếp theo của Rap Việt sẽ là trận đấu cuối cùng trong vòng Bứt phá với sự xuất hiện của các thí sinh mạnh như Ricky Star, Lăng LD, Yuno Bigboi...

Rhymastic: 'Bỏ rap theo Trấn Thành diễn hài khéo vợ tôi đánh' Nhận được nhiều khen ngợi về độ hài hước trên ghế nóng, song nam giám khảo của Rap Việt cho biết hài là "thiêng liêng" và để theo đuổi nghiêm túc thì anh chưa đủ khả năng.

Trải qua ba tập, vòng thi Bứt phá ở Rap Việt chỉ còn một lượt đấu cuối trước khi bước vào chung kết. Tập 5 vòng Bứt phá sẽ được lên sóng vào tối 31/10 với sự xuất hiện của hai thí sinh còn lại ở bảng E là JBee7 (đội Wowy) và Gill (đội Karik).

Sau khi hoàn thành bảng E, Lăng LD (đội Wowy), Ricky Star (đội Karik), Yuno Bigboi (đội Binz) và R.I.C (đội Suboi) - bốn thí sinh của bảng F - sẽ bước vào trận đấu để giành tấm vé duy nhất vào chung kết.

Trước đó, khán giả cũng nhận định bảng F là một trong những lượt đấu đáng trông đợi nhất khi có sự góp mặt của những thí sinh được đánh giá cao nhất như Ricky Star, Lăng LD hay Yuno Bigboi.

Cuộc đấu tử thần cuối cùng

"Last but not least" (Vị trí cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng - PV) là câu văn nói quen thuộc trong tiếng Anh để mô tả bảng F. Bởi thực tế, dù bảng C và D cũng được đánh giá là bảng đấu nhiều thí sinh giỏi, bảng F vẫn khiến khán giả phân vân hơn.

Bảng C tuy có Lor và R.Tee nhưng GDucky vẫn là người được đánh giá cao nhất, khán giả mặc định rapper Đôi mắt sẽ đánh bại tất cả đối thủ.

Nhưng với bảng F, riêng việc Ricky Star và Lăng LD đối đầu đã khiến người xem phải cân nhắc khá nhiều, chưa kể tới sự góp mặt của Yuno Bigboi và R.I.C.

Ricky Star là thí sinh duy nhất nhận 5 nón vàng chỉ sau hai vòng đấu.

Ricky Star đang là thí sinh sở hữu kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại chương trình: Nhận được 5 chiếc nón vàng chỉ sau hai vòng thi. Anh là người duy nhất nhận được 4 nón vàng ở vòng Chinh phục và tiếp tục được Karik quăng nón để giải cứu ở vòng Đối đầu.

Tất nhiên, Ricky Star nhận được nhiều nón vàng không phải do huấn luyện viên ưu ái. Rapper sinh năm 1994 chứng minh được thực lực đáng nể ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu với bản rap Bắc Kim Thang. Trước khi tới với Rap Việt, Ricky Star đã có tiếng tăm nhất định nhờ bài Lý cây bông và đoạn rap kết hợp với Amee trong Sao anh chưa về nhà.

Trong bảng điểm do Zing tham khảo ý kiến chuyên gia, Ricky Star được ba điểm 8 cho các kỹ năng trình diễn, voice và vần. Vì flow chưa đa dạng và punchline chưa nổi bật, anh nhận điểm 7 ở hai hạng mục trên. Tổng điểm của Ricky Star chỉ kém GDucky, Yuno Bigboi và MCK, đang ngang bằng Tage của đội Suboi.

Lăng LD cũng là thí sinh "khó lường" của Rap Việt nói chung và bảng F nói riêng. Anh cũng là thí sinh được bốn chọn ở vòng Chinh phục và được đánh giá cao về kỹ năng, kinh nghiệm.

Anh còn có ưu thế về ngoại hình và khả năng trình diễn do từng tập vũ đạo từ nhỏ. Tương tự Ricky Star, rapper lai Pháp đã có một vài sản phẩm gây chú ý, đáng kể nhất là hit Ý em sao kết hợp với Kay Trần hồi đầu năm 2018.

Lăng LD được xem là thí sinh đáng gờm của đội Wowy.

Điểm chuyên môn của Lăng LD thấp hơn Ricky Star một bậc. Trên bảng điểm, rapper Young Uno, rapper Hà Lê và chuyên gia của Zing đáng giá Lăng LD nổi trội về kỹ năng trình diễn, đạt 8 điểm. Các khía cạnh như voice, vần, punchline, flow của anh đạt mức 7 điểm.

Tuy nhiên, Binz từng nhận xét Lăng LD có khả năng gieo vần đa dạng, khó đoán. Các huấn luyện viên, ban giám khảo cũng cho rằng nam rapper có tiềm năng lớn. Vì vậy, liệu Lăng LD có thể tiến bộ vượt bậc và mang đến bất ngờ ở vòng Bứt phá vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Cơ hội cho Yuno Bigboi và R.I.C

Khán giả có xu hướng quan tâm tới Ricky Star và Lăng LD nhiều hơn mà quên mất Yuno Bigboi cũng được coi là một trong những "hạt giống" cho ngôi vị quán quân của Rap Việt.

Ngay từ lần đầu đặt chân lên sân khấu Rap Việt, Yuno Bigboi đã khiến Rhymastic chú ý và đặt nhiều kỳ vọng. Chủ nhân hit Yêu 5 tin rằng Yuno Bigboi nằm trong top ứng viên tiềm năng nhất cho trận đấu cuối cùng. Trả lời phỏng vấn của Zing, nhạc sĩ Andiez Nam Trương cũng cho biết với tư cách khán giả trung thành của dòng nhạc rap, anh "đặt cửa" cho Yuno Bigboi giành ngôi vị quán quân.

Rapper Hổng dám đâu đánh giá cao về flow và chất giọng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu và theo đuổi rap, Yuno Bigboi cũng có điểm mạnh cả về vần cũng như kỹ năng trình diễn. Anh đạt điểm 8 cho cả bốn kỹ năng trên. Chuyên gia của Zing chỉ đánh giá thấp khả năng tạo ra "cú đấm uy lực" của Yuno Bigboi với mức điểm 7.

Tính theo điểm trung bình do chuyên gia đưa ra, Yuno Bigboi vẫn là rapper ở "chiếu trên", cùng với GDucky và MCK.

Yuno Bigboi và R.I.C vẫn có ưu điểm đáng chú ý khi góp mặt trong bảng F.

R.I.C được xem là người yếu thế nhất trong bảng F. Thí sinh đội Suboi từng được khen vì chất giọng độc đáo, có độ trầm khàn bản năng mà người khác không học theo được. Tuy nhiên, nhược điểm của R.I.C là lyrics không đặc sắc, flow còn đơn điệu, nhiều lỗ hổng.

Bảng điểm của Zing cho thấy sự lép vế rõ ràng của R.I.C ở kỹ năng gieo vần, tạo punchline và flow, cả ba yếu tố chỉ được 6 điểm. Anh được 7 điểm về kỹ năng trình diễn và 8 điểm cho chất giọng.

Bù lại, R.I.C được gọi là cỗ máy năng lượng, có thể khiến khán giả dễ dàng nhún nhảy theo màn trình diễn, đồng thời mang đến sự tích cực trên sân khấu. Suboi cũng từng chia sẻ R.I.C là nhân tố lạ mà Rap Việt cần có.

Rhymastic và JustaTee cũng có quyền giải cứu thí sinh?

Theo format gốc The Rapper của Thái Lan, vòng Bứt phá có tên Play Off. Mùa 1 của The Rapper yêu cầu mỗi huấn luyện viên phải có ít nhất một "chiến binh" trong trận chung kết. Vì vậy, nếu đội của huấn luyện viên nào không có thí sinh lọt vào chung kết, hai producer (tương đương vị trí của JustaTee và Rhymastic) sẽ tổ chức thi đấu lại và tặng nón vàng cho người bất kỳ thuộc đội đó để bước vào trận thi đấu cuối cùng.

Trùng hợp, bắt đầu từ vòng Bứt phá, bên cạnh ghế ngồi của Rhymastic và JustaTee đã xuất hiện thêm hai chiếc nón vàng ghi tên hai người. Từ đây, khán giả bắt đầu đưa ra dự đoán về việc hai giám khảo cũng nắm trong tay "quyền năng" hồi sinh như bản gốc.

Trên trang cá nhân, Rhymastic cũng gián tiếp xác nhận nghi vấn trên: "Nón vàng trao tay, có ngay quyền lực. Mới 'ghen tỵ' với các huấn luyện viên vòng 1, vòng 2 về cái nón, ngay lập tức ban tổ chức đã phát mũ cho vòng này thỏa sức tung rồi".

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Rhymastic và JustaTee sẽ cứu ai và cứu bằng cách nào.

Kể từ vòng Bứt phá, Rhymastic và JustaTee đã có nón vàng ghi tên mình.

Dựa trên tình hình các bảng đấu hiện nay, dù Tage được đánh giá cao nhất ở bảng E, khán giả vẫn lo lắng Suboi sẽ "trắng tay", không có bất kỳ chiến binh nào đặt chân vào trận chung kết.

Bên cạnh đó, tối 17/10, dân mạng đã lan truyền danh sách 8 thí sinh bước vào chung kết Rap Việt. Theo đó, một số người tự nhận là khán giả xem ghi hình tại trường quay đã tiết lộ kết quả vòng Bứt phá, khẳng định Tlinh và Lăng LD sẽ được cứu vào chung kết.

Đây chỉ là danh sách được chia sẻ trên mạng xã hội và vẫn chưa có cơ sở để khẳng định họ là những chiến binh góp mặt ở trận chung kết. Đại diện đơn vị sản xuất của Rap Việt cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về nghi vấn rò rỉ kết quả trên.

Một số ý kiến cho rằng ê-kíp sản xuất sẽ giữ đúng format gốc, nếu đội Suboi không có thí sinh lọt vào chung kết, hai giám khảo sẽ tổ chức thi đấu trong nội bộ team để tìm ra đại diện nhận nón vàng.

Như vậy, với màn trình diễn Mặc sự đời trong vòng Bứt phá, Tlinh hoàn toàn có cơ sở để giành được một suất tham gia trận đấu cuối cùng như danh sách rò rỉ trên mạng. Tuy nhiên, trước đó, cô cần phải vượt qua Tage - rapper nằm trong top 5 thí sinh có điểm chuyên môn cao nhất hiện nay.

Nhưng tất nhiên, trường hợp trên chỉ xảy ra nếu đội Suboi thực sự "bại trận" toàn bộ. Có hay không việc Suboi "trắng tay" sau vòng Bứt phá, tất cả còn chờ chương trình lên sóng vào tối 31/10.