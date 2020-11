Trận chiến sinh tử ở các bang chiến trường trong bầu cử tổng thống Mỹ

Các thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy Tổng thống Donald Trump đang bị dẫn trước, thậm chí có khả năng thua, tại những bang từng giúp ông chiến thắng năm 2016.

Click vào bang chiến trường để xem chi tiết.

Lịch sử Mỹ cho thấy đa số bang có truyền thống bỏ phiếu cho một đảng nhất định. Các bang miền Nam như Alabama, Mississippi, Tennessee gần như chắc chắn sẽ ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa trong khi cử tri California, Massachusetts, New York thường bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Với hệ thống Đại cử tri đoàn đặc trưng, cuộc chiến thật sự trong bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ở các bang chiến trường, nơi không ứng viên nào chiếm ưu thế rõ rệt trước ngày bầu cử.

Đây là nơi ứng viên hai đảng luôn dồn toàn lực nhằm giành được lá phiếu từ những cử tri còn phân vân, do dự.

Chiến trường chủ chốt

Trong những ngày cuối cuộc tranh cử năm nay, phe của ông Biden chia làm nhiều nhóm tập trung vào bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), trong khi Tổng thống Trump ngoài Pennsylvania thì sẽ đi một loạt bang gồm Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia và Florida.

Các vận động phút chót này đều nằm trong chiến lược của hai phe trong việc tính con đường có đủ 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng.

Florida (FL)

Đây là bang có dân số đa dạng, đa chủng tộc, nhưng đa số theo đường lối bảo thủ. Florida luôn là chiến trường sít sao nhất trong mọi cuộc bầu cử tổng thống, cũng là bang “phải thắng” đối với các ứng viên. Người thắng cuộc tại đây thường giành chiến thắng chung cuộc. Tổng thống Trump sẽ buộc phải thắng bang này nếu muốn tái cử.

Bầu cho ứng viên Cộng hòa: 2000, 2004, 2016

Bầu cho ứng viên Dân chủ: 1996, 2008, 2012

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 48,6% - Biden 50,7%

Pennsylvania (PA)

Bang này có truyền thống bầu cho các ứng viên phe Dân chủ trong nhiều mùa bầu cử liên tiếp, nhưng làn sóng dần dịch chuyển sang phía đảng Cộng hòa.

Bước ngoặt là thời điểm năm 2016, khi chiến thắng tại Pennsylvania giúp ông Trump rộng bước tiến vào Nhà Trắng. Sự ủng hộ của cử tri ở vùng nông thôn dành cho ông Trump áp đảo phiếu bầu của cử tri Dân chủ tại các thành phố lớn dành cho bà Clinton. Pennsylvania được dự đoán là bang mang tính quyết định của bầu cử năm nay. Ông Biden thắng bang này gần như chắc chắn sẽ thắng bầu cử.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 47,1% - Biden 52,2%

Ohio (OH)

Ohio là một trong những chiến trường quan trọng do có đông phiếu đại cử tri. Kết quả bầu cử ở bang này qua các thời kỳ cho thấy hai ứng viên chính luôn bám sát nhau.

Năm 2016 là lần đầu tiên trong gần 30 năm mà khoảng cách này được nới ra 8 điểm, khi ông Trump đánh bại bà Clinton với tỉ số 51,7% - 43,6%. Năm nay, đảng Dân chủ cần tỷ lệ cử tri gốc Phi đi bỏ phiếu tại bang này thật cao nếu muốn xoay chuyển tình thế, theo New York Times.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2000, 2004, 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1996, 2008, 2012

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 49,5% - Biden 49,5%

North Carolina (NC)

Cử tri tại bang này được phân hóa rõ rệt với những nhóm cộng đồng lớn gồm các cử tri là người có chuyên môn cao, sinh viên đại học và cử tri gốc Phi sống ở những thành phố lớn; và các nhóm cử tri da thắng bảo thủ tập trung đông ở vùng nông thôn.

Năm 2008 là năm hiếm hoi mà ứng viên phe Dân chủ đánh bại đối thủ của đảng Cộng hòa, dù khi đó ông Barack Obama chỉ dẫn trước ông John McCain với khoảng cách cực kỳ sít sao: 49,7% - 49,4%.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 1996, 2000, 2004, 2012, 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 2008

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 48,7% - Biden 50,5%

Nỗ lực dựng lại "bức tường xanh"

Nhóm bang chiến trường này thực tế chỉ trở nên quan trọng từ sau thất bại khó có thể ngờ tới của bà Hillary Clinton tại đây. Đây vốn là những bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, cho đến mùa bầu cử năm 2016 thì chuyển hướng.

Michigan (MI)

Những nhóm cử tri có ảnh hưởng tại bang Michigan là các cộng đồng người da trắng sống ở những vùng ngoại ô, thành viên các nghiệp đoàn, và nhóm cử tri gốc Phi.

Tương tự Pennsylvania, Michigan nằm trong nhóm “bức tường xanh” và có truyền thống bầu cho ứng viên đảng Dân chủ. Do vậy, năm 2016 trở thành một cú sốc khi ứng viên của họ bị đánh bại sít sao bởi ông Trump.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 45,4% - Biden 53,6%

Wisconsin (WI)

Đảng Dân chủ từng thắng ở bang này trong 7 mùa bầu cử giai đoạn 1988-2012, dù chiến thắng ở các năm 2000 và 2004 vô cùng sít sao. Đà “thắng như chẻ tre” này bị chặn đứng khi ông Trump dẫn trước bà Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 chỉ với 0,7 điểm.

Sau này, nhiều ý kiến chỉ trích bà Clinton đã quá chủ quan về một chiến thắng ở đây, nên không tiến hành dù chỉ một buổi vận động tranh cử ở Wisconsin.

Bàn cờ chính trị ở Wisconsin được định hình bởi một nhóm là các thành phố lớn theo chủ nghĩa tự do gồm Milwaukee và Madison, vùng nông thôn ở phía tây và phía bắc, và tầng lớp cử tri da trắng sống giữa hai nhóm trên.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 45,7% - Biden 53,4%

Phe Cộng hòa cố giữ vững thành trì

Nhóm các bang chiến trường "mới nổi" trong năm 2020 là Texas, Georgia, và Arizona. Việc các bang này thành "chiến trường là điều bất ngờ của năm nay khi đây vốn là căn cứ truyền thống ủng đảng Cộng hòa trong nhiều năm.

Việc thất bại ở bất cứ bang chiến trường nào trong số này cũng có thể kết thúc sớm cuộc đua của ông Donald Trump.

Texas (TX)

Một tín hiệu không vui với các quan chức đảng Cộng hòa khi bang Texas có bộ phận cử tri ủng hộ đảng Dân chủ tăng dần, dù bang này chưa từng chuyển sang màu xanh.

Sự cạnh tranh chính trị ở Texas xuất phát từ những cộng đồng đang lớn mạnh của người Hispanic, người gốc Phi và người Mỹ gốc Á. Trong khi đó, người da trắng tại các khu ngoại ô có xu hướng ôn hòa hơn.

Năm 2016, ông Trump vượt qua bà Clinton ở đây chỉ với 9 điểm, một khoảng cách hẹp hơn so với bất kỳ ứng viên Cộng hòa nào trong 5 kỳ bầu cử gần đây. Tỷ lệ phiếu bầu phổ thông cho ông Trump cũng chỉ đạt 52,2%, thấp nhất so với những ứng viên tổng thống trước kể từ lần bầu cử năm 2000.

Năm 2020, nhiều tờ báo Mỹ như New York Times, Washington Post, Five Thirty Eight đưa Texas vào danh sách các bang chiến trường. Và ông Joe Biden đang thu hẹp khoảng cách với đương kim Tổng thống Donald Trump tại bang này, dù phần thắng của ông Trump vẫn cao hơn.

Tuy nhiên, đối với đảng Dân chủ, nỗ lực vận động ở bang Texas không chỉ là với cuộc bầu cử tổng thống, mà còn với hy vọng giành thêm ghế ở Hạ viện liên bang và giành quyền kiểm soát Hạ viện tiểu bang sau 20 năm.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: Luôn luôn, từ 1980 đến nay

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: Không lần nào từ 1980 đến nay

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 50,3% - Biden 48,7%

Georgia (GA)

Dù bang này được xem như “sân nhà” của đảng Cộng hòa kể từ năm 1972 (ngoại trừ những năm mà ứng viên phe Dân chủ đến từ miền Nam, như Jimmy Carter năm 1976 và 1980, và ông Bill Clinton năm 1992), khoảng cách với phe Dân chủ đang ngày càng thu hẹp do tình hình nhân khẩu học ở đây trở nên đa dạng hơn, đặc biệt tại Atlanta và vùng ngoại ô. Ông Trump vượt qua bà Clinton tại bang này hồi năm 2016 chỉ với 5 điểm.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 1996, 2000, 2004,2008, 2012, 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 28/10): Trump 49,3% - Biden 49,9%

Arizona (AZ)

Arizona luôn bầu cho các ứng viên của đảng Cộng hòa, nhưng xu hướng thay đổi đang ngày càng rõ. Hiện nơi này trở thành một trong những chiến trường thực sự và đảng Cộng hòa phải nỗ lực nếu muốn chiến thắng ở đây. Bà Cindy McCain, vợ của cố thượng nghị sĩ John McCain, một nhân vật rất có ảnh hưởng tại bang này, đã tuyên bố ủng hộ ông Biden.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1996

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 47,9% - Biden 50,8%

Những chiến trường vẫn chưa ngã ngũ

Iowa (IA)

Iowa vốn là một bang nông thôn bảo thủ và có truyền thống bầu cho đảng Cộng hòa từ năm 1988 trở về trước. Những mùa bầu cử gần đây, nơi này thực sự thành chiến trường quan trọng với các ứng viên.

Cử tri Iowa đã đứng về phía đảng Dân chủ suốt 6 kỳ liên tiếp kể từ năm 1992-2012. Tình hình đột ngột xoay chuyển vào năm 2016, khi ông Trump dẫn trước bà Clinton tới 10 điểm. Hồi năm 2012, ông Obama thắng đối thủ Romney với khoảng cách gần 6 điểm.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2016

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 50,3% - Biden 48,4%

Nevada (NV)

Đảng Cộng hòa từng thắng 7 lần tại đây trong 12 cuộc bầu cử tổng thống, nhưng ứng viên của phe Dân chủ mới là người giành số phiếu bầu cao hơn trong những năm gần đây, khiến cho bang này được đánh giá là nghiêng về Dân chủ trong hai thập kỷ qua.

Năm 2016 là lần thứ hai trong vòng gần 50 năm mà ứng viên được cử tri Nevada tín nhiệm lại không trở thành tổng thống. Khi đó, bà Clinton dẫn trước ông Trump chỉ với 2 điểm tại bang này (48% - 46%).

Khoảng cách sít sao giữa các đối thủ trong những mùa bầu cử vừa qua (chỉ khoảng 5 điểm) khiến nhiều chuyên gia cho rằng đảng Dân chủ không nên quá tự tin mà lơi lỏng các hoạt động tranh cử ở bang này.

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2000, 2004

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992, 1996, 2008, 2012, 2016

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 46,3% - Biden 52,2%

Maine (ME)

Tuy chỉ có 4 đại cử tri, Maine luôn nằm trong danh sách chiến trường có ảnh hưởng. Bởi đây là một trong hai bang của Mỹ (cùng với Nebraska) mà người thắng cuộc không được hưởng toàn bộ phiếu bầu của đại cử tri. Ở các bang này, phiếu đại cử tri có thể phân bổ cho các ứng cử viên thông qua phân bổ phiếu bầu theo tỷ lệ.

Giai đoạn 1972-1988, cử tri ở Maine luôn bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa; và "đổi màu" trong suốt giai đoạn 1992-2016.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử vừa qua, bà Clinton chỉ dẫn trước ông Trump 3 điểm tại đây, trong khi khoảng cách giữa hai ứng viên trong những mùa bầu cử trước luôn xấp xỉ 10 điểm hoặc hơn thế (năm 2012, ông Obama bỏ xa đối thủ tới 15 điểm).

"Thế lực" làm nên sự khác biệt này là quận bầu cử số 2, vốn là khu vực nông thôn đông dân theo xu hướng bảo thủ.

Đa số bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2000, 2004

Đa số bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992, 1996, 2008, 2012, 2016

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Ông Biden đoạt cả 4 phiếu đại cử tri.

Nebraska (NE)

Cũng như Maine, Nebraska có cách phân chia số phiếu của đại cử tri khác với đại đa số các bang ở Mỹ. Các ứng viên đảng Cộng hòa có truyền thống thắng áp đảo đối thủ tại bang này. Tuy nhiên, điểm "nóng" thật sự là quận bầu cử số 2, nơi có truyền thống bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa nhưng bất ngờ ủng hộ ông Obama vào năm 2008.

Đa số bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2000, 2004

Đa số bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992, 1996, 2008, 2012, 2016

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Ông Trump được 4 phiếu đại cử tri, ông Biden được 1 phiếu.

New Hampshire (NH)

Mặc dù lọt thỏm giữa những "bang xanh", cử tri New Hampshire luôn không vội đưa ra quyết định, nên bang này trở thành một trong những điểm "giành giật" giữa các ứng viên trong những cuộc bầu cử gần đây. Hai nhóm cử tri có ảnh hưởng là những người da trắng có chuyên môn sống ở vùng ngoại ô, và cử tri bảo thủ ở nông thôn.

Dẫu vậy, người dân New Hampshire có xu hướng ngả về phía Dân chủ khi đã bầu cho ứng viên của đảng này trong 6 cuộc bầu cử gần đây. Năm 2016, bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ vô cùng sít sao, chỉ 0,4 điểm (47% - 46,6%).

Bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa: 2000

Bầu cho ứng viên đảng Dân chủ: 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016

Dự báo tình hình 2020 (theo Five Thirty Eight, cập nhật 2/11): Trump 44,3% - Biden 54,7%.