Trận chiến giữa loài cộng sinh trong 'Venom: Let There Be Carnage'

Hậu truyện của "Venom" xoay quanh cuộc đối đầu giữa hai thể cộng sinh Venom và Carnage. Đan xen với nó là nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa loài người.

Trailer của 'Venom: Let There Be Carnage' Đây là hậu truyện của phim siêu anh hùng "Venom" với Tom Hardy trong vai chính.

Polygon đưa tin ngày 10/5, trailer chính thức của Venom: Let There Be Carnage đã được công bố. Phim là phần hậu truyện từ Venom (2018), bom tấn siêu anh hùng với sự góp mặt của Tom Hardy trong vai chính Eddie Brock.

Ở trailer Venom: Let There Be Carnage, khán giả sẽ gặp lại nhân vật Eddie Brock với bạn đồng hành là thể cộng sinh từ vũ trụ tên Venom. Đầu đoạn giới thiệu, người xem sẽ được chứng kiến một buổi sáng bê bối và hỗn loạn điển hình của Brock và Venom.

Hình ảnh Carnage, kẻ thù mới của Venom trong bộ phim. Ảnh: Sony.

Trong khi chàng nhà báo thất nghiệp chỉ mong bình yên, thực thể cộng sinh quyền năng lại quậy tung mọi thứ như đứa trẻ. Mối quan hệ cộng sinh bạn thù phức tạp nhưng đầy hài hước này từng lấy lòng khán giả trong phần phim năm 2018.

Sau mở màn tươi sáng, khán giả được dẫn dắt tới với phần đen tối hơn của câu chuyện, nơi gã phạm nhân Cletus Kasady (Woody Harrelson) và nhiều người khác bị hành hạ trong những thử nghiệm phi nhân tính. Từ Cletus Kasady, Carnage đã ra đời.

Cuối trailer, khán giả được chứng kiến Carnagre, bản sao của Venom, đã thoát ra và bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Gã là kẻ chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng, sự hủy diệt và hỗn loạn.

Venom: Let There Be Carnage do Andy Serkis đạo diễn từ kịch bản của Kelly Marcel. Nội dung phim được phát triển từ ý tưởng câu chuyện do Tom Hardy và Kelly Marcel xây dựng. Hậu truyện Venom có sự góp mặt của Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham và Woody Harrelson…

Bộ phim ban đầu được lên kế hoạch phát hành từ tháng 10/2020. Do ảnh hưởng của Covid-19, phim bị lùi ngày ra mắt tới 25/6. Tuy nhiên vào tháng 3, trước thông tin Fast & Furious 9 phát hành ngày 25/6 tại thị trường Bắc Mỹ, Sony Pictures đã lùi ngày ra mắt bom tấn siêu anh hùng tới 24/9.