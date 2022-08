Trần Bách Tường - 4 lần phá sản, chấm dứt tình bạn với Châu Tinh Trì

Bên cạnh Ngô Mạnh Đạt, Trần Bách Tường là bạn diễn vàng của Châu Tinh Trì. Trần Bách Tường là diễn viên, MC nổi tiếng nhưng sống lận đận vì 4 lần phá sản.

Ngày 5/8, HK01 đưa tin sau khi tham gia một chương trình truyền hình, MC diễn viên Trần Bách Tường tuyên bố giải nghệ. Nam nghệ sĩ thông báo không tham gia bộ phim hay dẫn dắt show giải trí nào nữa. Chương trình cuối cùng của Trần Bách Tường là sự kiện từ thiện ngày 20/8.

Thực tế, Trần Bách Tường từng nghỉ việc vì ham mê kinh doanh. Nam diễn viên nhiều lần phá sản, nên phải quay lại giới giải trí đóng phim, kiếm tiền trả nợ. Hiện tại, Trần Bách Tường có cuộc sống ổn định, vợ cũng từng là diễn viên, song cả hai không có con.

Nổi lên nhờ đóng phim của Châu Tinh Trì

Trần Bách Tường sinh năm 1950, xuất thân là ca sĩ, sau đó chuyển sang công việc người dẫn chương trình, rồi đóng phim. Tên tuổi Trần Bách Tường chỉ thật sự tỏa sáng khi diễn cùng Châu Tinh Trì trong Tân Tinh võ môn 2: Mạn họa uy long.

Trần Bách Tường và Châu Tinh Trì hợp tác cùng nhau trong 6 tác phẩm trong đó có Lộc đỉnh ký 1 và 2, Trường học Uy Long 3, Tân tinh võ môn 2, Võ trạng nguyên Tô Khắc Nhi, đặc biệt là tác phẩm Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Trần Bách Tường là "ngôi sao vai phụ" trong phim của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sina.

Đường Bá Hổ điểm Thu Hương ra rạp năm 1993, đạt 40 triệu HKD ( 5 triệu USD ) vượt qua phim của Lý Liên Kiệt, Thành Long trở thành vua phòng vé năm đó. Đây là tác phẩm nổi danh nhất trong sự nghiệp Trần Bách Tường. Vai diễn Giang Nam tứ đại tài tử Chúc Chi Sơn và màn cởi áo vẽ tranh đã in sâu trong lòng khán giả, trở thành cảnh kinh điển trên màn ảnh. Ngoài ra, nam diễn viên còn được nhớ tới với vai diễn Đa Long trong 2 phần của bộ phim Lộc đỉnh ký.

Từ đó, Trần Bách Tường cùng Ngô Mạnh Đạt được coi là "bạn diễn vàng" của Châu Tinh Trì, cũng là "ngôi sao vai phụ" trên màn ảnh Hong Kong.

Ngoài ra, chương trình Những ngôi sao may mắn do Trần Bách Tường làm MC là một trong những show có rating cao nhất của TVB hơn 20 năm qua.

Chấm dứt tình bạn với Châu Tinh Trì

Cũng như nhiều diễn viên khác, Trần Bách Tường không chịu đựng nổi tính khí của Châu Tinh Trì nên hơn 10 năm qua ông đã ngưng cộng tác với "vua phim hài" Hong Kong. Tác phẩm khiến tình bạn cả hai chấm dứt cũng chính là Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.

Trong phim, có cảnh Chúc Chi Sơn bị Đường Bá Hổ (Châu Tinh Trì đóng) dội cả thau mực vào người, sau đó lăn lộn trên trang giấy để tạo thành bức tranh. Hiện tại, khán giả và giới chuyên môn đều đánh giá đây là cảnh quay kinh điển, nhưng thực tế khi quay phim Trần Bách Tường chịu nhiều vất vả.

Tình bạn của Châu Tinh Trì và Trần Bách Tường chấm dứt vì sự cầu toàn, khó tính của vua hài Hong Kong. Ảnh: Sina.

"Khi đó, cảnh quay yêu cầu diễn một lần phải đạt, tôi phải quay 2 lần. Mỗi lần bị dội mực, tôi mất 4 tiếng mới có thể tẩy đi để đóng tiếp. Nhưng sau mỗi cảnh quay, Châu Tinh Trì không hề nói chuyện với tôi", Trần Bách Tường chia sẻ.

"Châu Tinh Trì có thói quen không trao đổi với diễn viên đóng cùng. Anh ấy yêu cầu họ phải tự biết cách diễn, tự hiểu lấy vai trò của mình. Thậm chí nếu Châu Tinh Trì có sự biến tấu nào trong diễn xuất cũng không nói cho bạn diễn biết. Tôi từng đóng với Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, họ và tôi vẫn nói chuyện bình thường, chỉ có Châu Tinh Trì ''tỏ vẻ''. Anh ấy chỉ trao đổi khi chính thức vào cảnh quay. Mỗi lần nói chuyện, anh ấy rất hiếu thắng", Trần Bách Tường cho rằng Châu Tinh Trì là kẻ ngạo mạn.

Không ưa tính cách của Châu Tinh Trì nhưng nam diễn viên vẫn dành nhiều lời khen ngợi tài năng của vua hài: "Châu Tinh Trì tuyệt đối là kỳ tài giới điện ảnh, thiên tài đứng trên đỉnh cao. Nhưng vì vậy anh ấy chẳng thể có nổi một người bạn. Châu Tinh Trì cao ngạo, không nghĩ ai có thể ngang hàng với mình".

4 lần phá sản và cuộc sống không con cái

Theo HK01, Trần Bách Tường nhiều lần kinh doanh đầu tư nhưng thất bại. Thậm chí, bị coi là người phá sản nhiều nhất trong giới giải trí Hong Kong với 4 lần trắng tay.

Những năm đầu sự nghiệp, Trần Bách Tường là thành viên ban nhạc Quái kiệt thất thế cùng danh ca Đàm Vịnh Lân. Nam nghệ sĩ nhận cát-xê cao, nhưng nghĩ nếu nhận 400 HKD mỗi tháng cũng chẳng giàu được.

Năm 1978, Trần Bách Tường quyết định kinh doanh. Khi đó ngành tóc giả, thời trang may mặc tại Hong Kong rất phát triển. Trần Bách Tường dốc hết tài sản mở xưởng may, sau hai năm, nam diễn viên có trong tay ba xưởng may với 2.000 nhân công và gia tài hàng chục triệu HKD, là số tiền lớn lúc bấy giờ.

Nhưng chỉ một năm sau, ngành sản xuất này đình trệ, Trần Bách Tường phá sản. Nam diễn viên cho biết ông nợ nhiều tiền tới mức phải buôn lậu hàng hóa, giao dịch với cướp biển ở Trung Đông, mạo hiểm cả tính mạng nhưng lại bị lừa và mất trắng số hàng. Sau đó, nam ca sĩ Đàm Vịnh Lân biết chuyện, đã cho Trần Bách Tường vay tiền trang trải nợ nần

Trần Bách Tường từng phá sản nhiều lần. Hiện tại, cuộc sống nam diễn viên đã dư dả, sung túc hơn. Ảnh: Sina.

Năm 1994, ông dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, góp với bạn bè mở công ty với vốn đầu tư 32 triệu USD . Không may cho sao nam, sự xáo trộn đột ngột của thị trường cổ phiếu khiến ông mất sạch tiền.

Sau nhiều lần thất bại trong kinh doanh, Trần Bách Tường quay lại showbiz, chuyên tâm hoạt động nghệ thuật, thế nhưng thói cờ bạc khiến nam diễn viên tán gia bại sản, phải thông báo phá sản lần 4. Năm 2015, vợ chồng ông thậm chí còn bị chủ nợ giăng băng rôn đòi trả lại số tiền hơn 3,2 triệu USD ngay trước trụ sở đài TVB.

Vợ của Trần Bách Tường là Huỳnh Hạnh Tú, hoa đán nổi tiếng một thời của TVB. Bà từng tham gia các phim như Nguyễn Linh Ngọc, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Tuyệt đại song kiêu và được chú ý nhờ vai A Châu trong Thiên long bát bộ phiên bản điện ảnh năm 1982.

Hai nghệ sĩ bén duyên và kết hôn năm 1979, song do Huỳnh Hạnh Tú mắc căn bệnh liên quan đến buồng trứng, không thể mang thai và sinh con.

Dẫu vậy, Trần Bách Tường luôn yêu thương vợ, nam diễn viên không tiếc lời ca ngợi bà xã: "Cô ấy không phải một người bình thường mà là thiên sứ ở trần gian".