Trần Anh Hùng được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2023 với tác phẩm "The Passion of Dodin Bouffant". Trước đó, phim nhận tràng vỗ tay dài 7 phút sau buổi chiếu.

Sáng 28/5 (giờ Hà Nội), lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra tại Pháp. Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim The Passion of Dodin Bouffant. Bộ phim từng được trình chiếu chính tại sự kiện và nhận tràng vỗ tay dài 7 phút.

Đạo diễn Trần Anh Hùng vui mừng trong khoảnh khắc nhận giải thưởng quan trọng của sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp và gia đình.

Đạo diễn người Việt Phạm Thiên Ân được trao giải Camera D’or cho tác phẩm Inside the Yellow Cocoon Shell (tựa Việt: Bên trong vỏ kén vàng).

Đạo diễn Trần Anh Hùng thắng giải đạo diễn xuất sắc tại Cannes. Ảnh: Festival de Canes.

Trên sân khấu, đạo diễn người Việt chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng này. Cảm ơn vợ - người luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi từ khi bắt đầu hành trình làm phim", Phạm Thiên Ân phát biểu.

Giải Cành cọ vàng thuộc về bộ phim Anatomy of a Fall của Justine Triet. Hai giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc lần lượt thuộc về Kōji Yakusho (Perfect Days) và Merve Dizdar (About Dry Grasses).

Đạo diễn Phạm Thiên Ân được trao giải Camera D’or. Ảnh: Festival de Canes.

Tác phẩm Fallen Leaves (đạo diễn Aki Kaurismaki) nhận giải của hội đồng ban giám khảo. Giải Kịch bản xuất sắc được trao cho Sakamoto Yûji (phim Monster).

The Passion of Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng dựa theo nhân vật và cảm hứng về ẩm thực từ cuốn sách của nhà văn chuyên về ẩm thực Marvel Rouff, lấy bối cảnh năm 1885, thời điểm nền ẩm thực Pháp lên ngôi. Chuyện phim xoay quay đầu bếp Eugenie và vị khách sành ăn Dodin Bouffant.

Cả hai gắn bó trong công việc suốt 2 thập kỷ và dần nảy sinh tình cảm theo thời gian. Họ đã tạo ra các món ăn chứa đầy đam mê, khiến những đầu bếp hàng đầu thế giới phải ngưỡng mộ. Phim có sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh Pháp, Juliette Binoche và Benoit Magimel.

Trong khi đó, Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân theo chân người đàn ông tên Thiện và đứa cháu tên Đạo. Sau khi chị dâu mất vì tai nạn ở Sài Gòn, Thiện đã đưa thi thể chị dâu về quê, sau đó lên đường đi tìm người anh trai mất tích. Trên hành trình này, anh có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, không rõ đâu là thực đâu là mơ.

Bộ phim được sản xuất từ năm 2020, phát triển từ phim ngắn Stay Awake, Be Ready. Phim được chọn chiếu cùng một số dự án điện ảnh nổi bật khác như In Our Day, Abraham’s Valley và The Book of Solutions...