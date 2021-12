Trầm cảm không phải là sự yếu đuối của người đàn ông

Đường dây nóng Ngày Mai (hotline: 0963061414) là sáng kiến cộng đồng, phi lợi nhuận do tác giả Đặng Hoàng Giang cùng chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành khởi xướng và được triển khai bởi nhóm tình nguyện viên mong muốn nâng cao nhận thức của xã hội về sức khỏe tâm thần, trợ giúp những cá nhân đang trong khủng hoảng tâm lý, đặc biệt là người trẻ trầm cảm và người thân của họ. “Trầm cảm ở nam giới” là series do Đường dây nóng Ngày mai biên dịch từ nguồn tham khảo Help Guide.