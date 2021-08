Trailer ‘Spider-Man: No Way Home’ bị rò rỉ trên mạng

Mới đây, trailer tác phẩm "Spider-Man: No Way Home" bị tung trái phép trên mạng. Sony Pictures đã nhanh chóng làm việc để xóa đoạn video khỏi Internet.

Hindustan Times đưa tin tối 22/8, trailer của bộ phim Spider-Man: No Way Home đã bị rò rỉ trên Internet. Đoạn phim lậu nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và YouTube. Sony Pictures đã nhanh chóng làm việc để gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền này.

Hiện, phía Sony vẫn chưa xác nhận video bị rò rỉ có phải bản trailer chính thức hay không. Theo thông tin từ ScreenRant, đoạn phim là phiên bản được gửi riêng cho Wassila Lmouaci. Đây là chuyên gia VFX từng làm việc trong dự án Thor: Ragnarok (2017).

Hình ảnh bị rò rỉ của Doctor Octopus, Electro và Green Goblin. Ảnh: Sony.

Người dùng Internet đã xem đoạn giới thiệu tiết lộ No Way Home bắt đầu bằng cuộc khủng hoảng của Peter Parker (Tom Holland) sau khi danh tính bị tiết lộ cuối Far From Home (2019). Bế tắc, chàng siêu anh hùng trẻ tuổi đã phải tìm tới xin sự trợ giúp của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Quyết định này đã dẫn Parker tới chỗ đối đầu nhiều phản diện đến từ các vũ trụ Spider-Man khác như Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) và Green Goblin (Willem Dafoe). Ngày 23/8, những hình ảnh đầu tiên của ba phản diện đã được lan truyền trên mạng cùng đoạn trailer phim.

Theo Full Circle Cinema, những bức ảnh có thể được chụp trước khi phim làm kỹ xảo hình ảnh vì nhân vật Doctor Octopus xuất hiện thiếu đi những cánh tay máy quen thuộc. Green Goblin mặc chiếc áo nỉ chui đầu giống thiết kế nhân vật trong truyện tranh. Điều này hứa hẹn gã phản diện sẽ có thiết kế đơn giản hơn so với bộ giáp cầu kỳ trong bản phim năm 2002.

Spider-Man: No Way Home có dự góp mặt của Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina… Ngoài ra, phim được đồn đoán có sự góp mặt của Andrew Garfield, Tobey Maguire, Kristen Dunst… gương mặt chính từ các vũ trụ điện ảnh Spider-Man từng ra rạp.

Bộ phim riêng thứ ba về Spider-Man của Tom Holland sẵn sàng ra rạp vào cuối năm nay.