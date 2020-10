'Trai xấu' Yu Hae Jin - người đánh cắp được trái tim nữ hoàng gợi cảm

Nam diễn viên Yu Hae Jin có biệt danh "screen stealer" hoặc "quái vật màn ảnh". Anh là người duy nhất từng được "nữ hoàng gợi cảm" Kim Hye Soo công khai hẹn hò.

Khi Tiệc trăng máu đang "làm mưa làm gió" phòng vé Việt, khán giả bỗng dành sự quan tâm cho những phiên bản trước đó của bộ phim. So với bản gốc Perfect Strangers của Italy, Intimate Strangers - phiên bản do Hàn Quốc sản xuất - nhận được nhiều tình cảm của khán giả Việt hơn do có sự tương đồng về văn hóa Á Đông.

Tương tự vai trò của Thái Hòa trong bản Việt, nam diễn viên Yu Hae Jin cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Intimate Strangers thành công. Ngoài biệt danh "trai xấu" hoặc "quái vật màn ảnh" quen thuộc, anh còn được mệnh danh là "screen stealer" - cụm từ chỉ những người không đóng vai chính nhưng vẫn thu hút sự chú ý của khán giả nhờ kỹ năng diễn xuất và sức hút mạnh mẽ, khác biệt.

Không được học nghệ thuật vì... quá xấu và nghèo

Yu Hae Jin sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ, anh đã nhận ra tình yêu với nghệ thuật và thường xuyên chui cửa sau của trung tâm văn hóa gần nhà để được xem kịch "chùa".

Xúc động trước những vở diễn đầy tính nghệ thuật và nhân văn, Yu Hae Jin nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Khi thổ lộ ước mơ với gia đình, cha mẹ Yu Hae Jin đã khuyên con trai từ bỏ ước mơ theo học trường trung học nghệ thuật vì gia đình quá nghèo.

Yu Hae Jin sinh ra trong gia đình nghèo.

Không nản chí khi bị cha mẹ từ chối cho học trường nghệ thuật, Yu Hae Jin lựa chọn nuôi dưỡng ước mơ và trau dồi kiến thức bằng cách xin làm chân chạy việc cho đoàn kịch. Sau cánh gà, ngôi sao 50 tuổi từng làm đủ mọi việc, từ lấy nước, bê đạo cụ tới xách váy cho diễn viên...

Tin tưởng vào bản thân và những kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm thuê tại đoàn kịch, Yu Hae Jin đăng ký dự thi các trường đại học có chuyên ngành diễn xuất. Tuy nhiên, anh liên tục bị đánh trượt vì ngoại hình khác biệt.

Một lần nữa, nam diễn viên Intimate Strangers không bỏ cuộc. Anh quyết định chuyển hướng sang học khoa thiết kế thời trang, miễn sao được nhập học môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong thời gian học tại đại học, Yu Hae Jin dành nhiều thời gian để trau dồi diễn xuất trong đoàn kịch cũng như các lớp học bên cạnh hơn là chuyên ngành thiết kế.

Thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp đại học, một cơ hội "trời cho" đã đến với Yu Hae Jin. Học viện Nghệ thuật Seoul mở cuộc tuyển chọn đặc biệt dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Tiêu chí tuyển chọn chỉ dựa trên điểm số, không đánh giá ngoại hình. Nhờ cuộc thi trên, lần đầu trong đời, Yu Hae Jin được theo học chuyên ngành diễn xuất chính quy.

Năm 1997, tài tử xứ kim chi có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh trong tác phẩm điện ảnh Blackjack. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong The Spy, Attack The Gas Station, Public Enemy, Jail Breakers... Tất cả đều là vai phụ.

Từ The King And Clown (2005) hợp tác cùng Lee Jun Ki, Yu Hae Jin bắt đầu xây dựng được danh tiếng và giá trị riêng trong giới điện ảnh. Anh chuyên đảm nhận vai phụ, nhưng đều là các nhân vật yêu có chiều sâu nội tâm, góc khuất cuộc sống và yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng nhập vai điêu luyện.

Nam diễn viên nhiều lần thi trượt ngành diễn xuất vì ngoại hình kém đẹp.

"Quái vật" phá vỡ mọi quy tắc màn ảnh

Sự nghiệp "chuyên vai phụ" của Yu Hae Jin bước lên đỉnh cao với hàng loạt tác phẩm như Small Town Rivals, Jeon Woo Chi: The Taoist Wizard, Moss, The Unjust, The Pirates, The Classified File, Minority Opinion, Veteran... Trong 10 năm, từ 2006-2016, anh nhận 11 giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc tại các lễ trao giải danh giá Rồng Xanh, Baeksang Awards, Grand Bell Awards, Korean Film Awards...

Các tác phẩm có sự góp mặt của Yu Hae Jin không chỉ được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn mà còn đạt doanh thu phòng vé đáng nể. Trong top 15 phim có doanh số cao nhất lịch sử Hàn Quốc, Yu Hae Jin góp mặt trong 2 tác phẩm là Veteran và A Taxi Driver. Các phim khác của nam diễn viên cũng liên tục đạt mức doanh thu khả quan, thu hút vài triệu lượt khán giả đến rạp.

Rõ ràng Yu Hae Jin không có ưu thế ngoại hình, thậm chí khán giả và truyền thông còn đặt cho anh biệt danh "quái vật màn ảnh" vì ngoại hình kém bắt mắt. Nhưng kỹ năng nhập vai đa dạng giúp anh trở thành lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn.

Ngôi sao họ Yu có thể hóa thân vào mọi loại vai, từ chính diện tới phản diện, từ trào phúng gây cười tới mưu mô quỷ quyệt, từ anh hùng chính nghĩa đến kẻ trộm ranh ma. Hiện đại hay cổ trang, không loại phim nào có thể làm khó Yu Hae Jin.

Nam diễn viên sinh năm 1970 được mệnh danh "screen stealer" nhờ tài năng và sức hút độc đáo.

Truyền thông Hàn nhận xét Yu Hae Jin đã phá vỡ những quy chuẩn thông thường luôn ám ảnh trong tư duy khán giả rằng tài tử điện ảnh phải có ngoại hình điển trai "đốn tim". Anh thuyết phục người xem bằng chính nét duyên hiếm có của mình. Sự cuốn hút của Yu Hae Jin đôi khi lu mờ cả diễn viên chính, "đánh cắp" hào quang màn ảnh đáng lẽ phải thuộc về những ngôi sao điển trai, lộng lẫy.

Yu Hae Jin được coi là định nghĩa sống của "screen stealer" (kẻ cắp màn ảnh) - cụm từ chỉ những người không đóng vai chính nhưng vẫn thu hút sự chú ý của khán giả. Anh đã mở ra thời đại mà diễn viên phụ cũng có "giá" và có sức nặng không kém bất kỳ vai chính nào.

Người duy nhất "đánh cắp" được trái tim "nữ hoàng gợi cảm"

Không chỉ là "kẻ cắp màn ảnh", Yu Hae Jin còn nổi tiếng là người duy nhất "đánh cắp" được trái tim minh tinh gợi cảm bậc nhất màn ảnh Hàn - Kim Hye Soo.

Trong 23 năm theo đuổi con đường diễn xuất, cả Kim Hye Soo và Yu Hae Jin chỉ công khai hẹn hò một lần duy nhất. Hai người gặp gỡ lần đầu vào năm 2001 trong bộ phim Kick The Moon. Năm năm sau, cặp sao một lần nữa hợp tác trong Tazza: The High Rollers. Từ đây, Yu Hae Jin và Kim Hye Soo trở nên thân thiết hơn, thường chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Nghi vấn hẹn hò giữa Kim Hye Soo và Yu Hae Jin bắt đầu nổ ra từ năm 2008, nhưng thời điểm đó, hai ngôi sao đều giữ im lặng trước sự truy hỏi của truyền thông. Tình cảm của cặp sao được công khai vào ngày đầu năm 2010, thông qua loạt ảnh bằng chứng của Dispatch.

Việc được lựa chọn trở thành cặp sao "mở bát" ngày 1/1 của Dispatch đã chứng tỏ vị trí trong showbiz cũng như tầm ảnh hưởng của Yu Hae Jin cũng như Kim Hye Soo. Ngay lập tức, chuyện tình của họ khiến truyền thông xứ kim chi "hao giấy tốn mực", khán giả còn gọi hai ngôi sao là "người đẹp và quái vật".

Yu Hae Jin là nam diễn viên duy nhất Kim Hye Soo công khai hẹn hò.

Nói về tình yêu của Kim Hye Soo, quản lý cho biết nữ diễn viên tìm thấy nhiều điểm chung cả về lối sống và sở thích ở Yu Hae Jin. Cô yêu mến tính cách vui vẻ, hài hước nhưng không kém phần tình cảm, ấm áp của anh. "Họ yêu nhau sâu đậm. Tình cảm được xây dựng dựa trên sự chân thành và tôn trọng mà hai người dành cho nhau", quản lý của Kim Hye Soo trả lời truyền thông vào năm 2010.

Tuy nhiên, tình yêu chân thành không vượt qua được sóng gió dư luận. Cặp sao tuyên bố chia tay năm 2011. Trước khi "đường ai nấy đi", Yu Hae Jin liên tục vấp phải những lời chê bai, phê bình vì hẹn hò với một trong những người đẹp quyến rũ nhất ngành giải trí. Dân mạng không chấp nhận chênh lệch ngoại hình và vị thế trong showbiz của hai người.

Sau khi khi chia tay Yu Hae Jin, Kim Hye Soo từng thừa nhận cô bị tổn thương và sợ hãi việc phải tìm kiếm một tình yêu mới. Nguồn tin thân cận của minh tinh 50 tuổi tiết lộ Yu Hae Jin chính là mẫu đàn ông lý tưởng nhất trong lòng cô. Anh nghiêm túc nhưng vẫn hài hước, chân thành, thẳng thắn và quan tâm cô thật lòng.

Trả lời phỏng vấn với báo Hàn, Kim Hye Soo từng nói: "Tôi có thể tha thứ cho người đàn ông hình thức xấu, nhưng không bao giờ tha thứ cho người nhân cách xấu". Từ lời khẳng định của nữ diễn viên, khán giả nhận ra cô yêu và tin tưởng nhân cách Yu Hae Jin tới mức nào.

Chuyện tình "người đẹp và quái vật" kết thúc, hai người tránh mặt nhau trong thời gian khá dài. Khoảnh khắc minh tinh Thành thật với tình yêu ôm Yu Hae Jin đầy trìu mến trên sân khấu lễ trao giải Rồng xanh năm 2018 khiến khán giả gần như vỡ òa. Sau 7 năm chia lìa, "người đẹp" và "quái vật" vẫn là bạn tốt, vẫn trân trọng đối phương như ngày nào.