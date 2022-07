Trải nghiệm trọn vẹn tại cửa hàng mới của SammiShop

Cửa hàng thứ 18 trong hệ thống siêu thị mỹ phẩm SammiShop tại 64-66 Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM chính thức khai trương vào tháng 7.

SammiShop quận 5 là cửa hàng lớn nhất trong hệ thống SammiShop tại khu vực miền Nam. Cửa hàng có diện mạo bắt mắt, được đầu tư chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại, nhiều khu vực trưng bày ấn tượng, hứa hẹn mang đến cho các bạn trẻ trải nghiệm mua sắm thú vị.

Không gian mua sắm rộng rãi, hiện đại

Là một trong những điểm mua sắm mỹ phẩm được nhiều tín đồ làm đẹp ưa thích, SammiShop không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, hệ thống tìm kiếm cơ hội mở rộng cửa hàng và mang đến những sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất.

Cửa hàng SammiShop mới với không gian rộng rãi, thiết kế đẹp mắt, đa dạng sản phẩm.

Với diện tích hơn 150 m2, SammiShop quận 5 chia thành nhiều khu vực trưng bày và được thiết kế bắt mắt. Cửa hàng có hàng nghìn sản phẩm làm đẹp đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Không gian thoáng đãng, mẫu thử trang bị sẵn trên quầy kệ cùng khu vực skincare, make-up station riêng biệt hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, giúp khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm vừa ý.

Mẫu thử được đặt sẵn trên quầy kệ để khách hàng trải nghiệm.

SammiShop là điểm mua sắm uy tín, săn hàng chính hãng với giá ưu đãi. Trong dịp khai trương, cửa hàng tung loạt ưu đãi như mua một tặng một, quà “xông đất”, quà tặng trên hóa đơn, flash sale, quà miễn phí… với tổng giá trị lên đến 400 triệu đồng.

Đặc biệt, 5 khách hàng đầu tiên đến cửa hàng được nhận bộ sản phẩm trị giá 2,84 triệu đồng; 10 khách hàng tiếp theo nhận bộ sản phẩm trị giá 1,398 triệu đồng và hàng nghìn quà tặng giá trị khác dành cho người mua hàng trong ngày khai trương.

Bên cạnh đó, cửa hàng tổ chức nhiều hoạt động thú vị để khách vừa mua sắm vừa thư giãn, đồng thời mang về nhiều quà tặng giá trị.

Không gian mua sắm rộng rãi, quy tụ loạt sản phẩm chính hãng của SammiShop.

Đồng hành cùng hàng trăm thương hiệu nổi tiếng

SammiShop hợp tác nhiều thương hiệu nổi tiếng để mang đến hàng nghìn sản phẩm chất lượng, được đông đảo bạn trẻ ưa chuộng như Some By Mi, By Wishtrend, Skin1004, 9 Wishes, Dear Klairs, I’m From, Nacific, Dr.Morita, Dr.G, It’s Skin, Nature Republic, Axis-Y, Horus, Lemonade, Bioderma, LO’réal, Maybelline, Garnier, Laroche Posay, Vichy, Bio-Essence, Anessa, Biore, Rohto, Silky Girl, BOM, The Lab, Malissa Kiss, Cathy Doll, Vacosi, Hasi, Senka, Tsubaki, Cocoon, Seoul Rose, MediskinbyC, Himalaya, The Saem, Milaganics, Bibury, FOX, Gilaa...

Trong thời gian tới, cửa hàng sẽ bổ sung bộ sưu tập sản phẩm chất lượng từ những thương hiệu mới. Bên cạnh đó, cửa hàng liên tục dành tặng ưu đãi, phần quà hấp dẫn để giúp tín đồ làm đẹp có trải nghiệm mua sắm thú vị.

SammiShop hợp tác nhiều thương hiệu nổi tiếng để mang đến sản phẩm chất lượng, giá tốt.

Sản phẩm tại SammiShop được nhập trực tiếp, chính hãng từ Hàn Quốc, Nhật Bản... Các thương hiệu, dòng mỹ phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi ra mắt thị trường, đáp ứng tiêu chí: Đáng tin cậy nhất - chất lượng cao - giá tốt - dịch vụ tuyệt vời.

Ngoài ra, các sản phẩm của SammiShop có đầy đủ tem phụ tiếng Việt và hóa đơn mua hàng VAT, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

SammiShop sẵn sàng mở cửa đón khách với loạt ưu đãi hấp dẫn.

Không chỉ đến trực tiếp, khách hàng có thể mua sắm qua các kênh online như website, app, Shopee, Instagram, TikTok... Các nền tảng online giúp khách hàng dễ dàng cập nhật chương trình khuyến mại cũng như mua hàng tiện lợi.

Một ưu điểm nổi bật nữa là dịch vụ giao hàng siêu tốc trong 1 tiếng khu vực nội thành Hà Nội (từ 8h đến 19h30 tất cả ngày trong tuần), freeship đơn hàng từ 80.000 trở lên toàn quốc.

Giao hàng miễn phí, nhận hàng nhanh chóng khi mua hàng tại SammiShop.

Trong tương lai, SammiShop định hướng trở thành chuỗi siêu thị mỹ phẩm - nơi khách hàng có thể thoải mái mua sắm, làm đẹp. Thương hiệu hướng đến tiêu chí “SammiShop là chuỗi siêu thị mỹ phẩm chính hãng, giá rẻ, đáng tin cậy dành cho giới trẻ Việt Nam”.