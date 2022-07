Trải nghiệm sống sang tại The Grand Manhattan

TP.HCM đang trên đường hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính mang tầm khu vực. Trong đó, bất động sản là lĩnh vực đồng hành hưởng lợi, nhất là tại khu vực trung tâm.

Theo đánh giá của Trung tâm Tài chính Toàn cầu (Global Financial Centres Index - GFCI, 9/2021), TP.HCM đứng đầu danh sách 10 trung tâm tiềm năng được xem xét để đưa vào đánh giá chính thức của GFCI. Trên hành trình này, quận 1 đóng vai trò quan trọng với tư cách là quận trung tâm.

Trên đường trở thành trung tâm tài chính khu vực

Theo giới phân tích, thành phố nên ưu tiên cho fintech và ngân hàng số. Thực tế ủng hộ quan điểm đó khi các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến tại quận 1, là biểu hiện sinh động cho thấy hoạt động kinh tế - dịch vụ khu vực này ngày càng hiện đại, thông minh hơn.

Quận kinh doanh trung tâm (central business district - CBD) hứa hẹn cũng là nơi được triển khai các ứng dụng của mô hình thành phố thông minh (smart city) một cách đồng bộ với quy mô lớn. Các ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng Big Data và AI, mang đến những trải nghiệm độc đáo về giao thông, dịch vụ, giáo dục, sức khỏe…

Khi đây là xu hướng chung của khu vực và thế giới, quận 1 với tư cách hội tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ sẽ có điều kiện tốt để dẫn đầu xu hướng này.

Ngoài ra, quận 1 có hạ tầng giao thông hoàn thiện và hiện đại bậc nhất TP.HCM. Cầu Thủ Thiêm 2 hay các tuyến Metro hiện đại chuẩn bị đi vào hoạt động là những điểm nhấn mới nhất. Với tư cách là trung tâm hành chính - kinh tế của thành phố lớn nhất cả nước, quận 1 sẽ được tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và đồng bộ hơn.

Bên cạnh đó, quận 1 sẽ tiếp tục là điểm dừng chân của các tập đoàn, nhà đầu tư, thương hiệu xa xỉ... Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy văn phòng tại khu CBD đang ở mức cao bậc nhất trong lịch sử với 95% (theo Savills). Các tòa nhà mang tính biểu tượng, cao ốc hiện đại, trung tâm thương mại, bến du thuyền… tiếp tục xuất hiện nhiều hơn, tạo nên diện mạo ngày càng sang trọng.

The Grand Manhattan - dự án nhà ở hạng sang nổi bật tại trung tâm quận 1, TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Bất động sản hưởng lợi

Báo cáo thị trường quý II cho thấy tại TP.HCM, giá bán căn hộ sơ cấp tăng khoảng 5% so với quý I (theo Colliers Việt Nam) và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái (theo CBRE). Tại quận 1, do nhận trợ lực lớn về vị trí trung tâm, tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về kinh tế, phong cách sống và hệ thống cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản có sức hấp dẫn lớn, duy trì được đà tăng giá trong xu thế chung của thành phố.

Khi đối chiếu, giới phân tích ghi nhận giá bất động sản tại trung tâm TP.HCM còn ở mức thấp so với một số thị trường như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc). So với Hong Kong, giá nhà tại TP.HCM hiện chỉ bằng khoảng 1/10. Khoảng cách về giá cùng đà phát triển hạ tầng được giới đầu tư kỳ vọng giúp giá bất động sản quận 1 có thêm nhiều động lực gia tăng.

Với các dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm như The Grand Manhattan (sở hữu hai mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang) của Tập đoàn Novaland, đà phát triển của quận 1 hứa hẹn có ảnh hưởng lớn đến giá trị trong tương lai của dự án.

Sự sầm uất của khu vực xung quanh tạo đà tăng giá cho The Grand Manhattan. Ảnh phối cảnh.

Khu vực xung quanh The Grand Manhattan càng hiện đại, sang trọng, nhiều dịch vụ cao cấp thì dự án càng trở nên hấp dẫn, nhất là khi tiện ích nội khu đa dạng, quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Khách sạn Avani cùng hệ sinh thái Nova FnB (Crystal Jade, Dynasty hay Jumbo) cũng hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện nghi.

Sau đại dịch, chị Xuân Hằng (Việt kiều Anh) quyết định quay về Việt Nam sinh sống. Chị chia sẻ: “Khi quay trở về Việt Nam, tôi từng xem qua nhiều dự án và sau cùng quyết định đầu tư vào The Grand Manhattan. Không gian khép kín và điều kiện sống tại dự án trung tâm này đáp ứng đúng những gì tôi kỳ vọng”.

Từ những ưu điểm về vị trí, hạ tầng kết hợp thay đổi trong tương lai của quận 1, The Grand Manhattan được kỳ vọng trở thành dự án phù hợp để sinh sống lẫn đầu tư.