Trải nghiệm nghệ thuật và nghỉ dưỡng tại Hội An

Đến với Hội An, bạn sẽ được đắm mình trong sự bình yên của những căn nhà cổ kính và thích thú với màn trình diễn nghệ thuật thực cảnh ấn tượng.

Nhắc đến Hội An, người ta thường nghĩ đến những dãy phố cổ với mái ngói ngập nắng, hay đường dạo bộ nơi có hàng trăm chiếc đèn lồng vải đủ màu sắc… Nhưng xứ Faifo không chỉ có vẻ đẹp xưa cũ ẩn trong từng góc phố, mà còn khiến du khách mê đắm trước những đêm trình diễn ấn tượng, tái hiện trăm năm vàng son của nơi thương cảng tấp nập một thời.

Cổ kính, mộc mạc và yên bình là những cảm nhận của du khách khi đặt chân đến Hội An.

Phố cổ Hội An trong những dịp lễ Tết thường không có đèn điện. Những ngõ ngách hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng treo cao. Có lẽ đẹp nhất vẫn là đoạn đường dọc bờ sông Hoài, nơi đèn hoa đăng lúc mờ lúc tỏ âm thầm trôi trên mặt nước. Du khách đến Hội An bên cạnh việc đắm chìm vào khung cảnh lung linh của phố cổ còn có thể mua vài chiếc đèn hoa đăng nhỏ, thả xuống dòng nước và gửi kèm vài lời nguyện ước.

“Ký ức Hội An” là đêm diễn không thể bỏ lỡ của du khách khi ghé thăm phố cổ.

Nếu đã đến phố cổ, du khách có thể dừng chân tại quần thể công viên Ấn Tượng Hội An - nơi tái hiện nét đẹp lịch sử, văn hóa của vùng đất này với những đêm trình diễn nghệ thuật độc đáo. Chương trình có quy mô lớn nhất chính là “Ký ức Hội An”, được biểu diễn bởi những nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và chỉ đón khách vào 20h thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần.

“Ký ức Hội An” sẽ là trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách đến Hội An.

Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, “Ký ức Hội An” còn là một công trình nghệ thuật với sự đầu tư và tâm huyết của hàng trăm nghệ sĩ. Hòa mình vào không khí sôi động của đêm diễn, khán giả sẽ được tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc từ bất ngờ, thích thú đến rung động, đam mê.

Rời công Viên Ấn Tượng Hội An, khách du lịch có thể dừng chân tại Cồn Hến để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ dưỡng tại Hoi An Memories Land. Đây là điểm đến giúp du khách khám phá được những nét văn hóa đặc trưng của Hội An. Bên cạnh những màn trình diễn mãn nhãn, các dịch vụ khác biệt, Hoi An Memories Land còn giúp chuyến đi của du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên Cồn Hến, trong lòng phố cổ Hội An.

Khu nghỉ dưỡng Hoi An Memories Resort & Spa được thiết kế độc đáo với ý tưởng là hình ảnh của Hội An từ thế kỷ trước. Các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng mang đậm văn hóa địa phương, giúp du khách phần nào trải nghiệm cuộc sống của người dân phố cổ. Ngoài ra, Hoi An Memories Land tại Cồn Hến còn có nhiều điều thú vị khác mà chỉ khi đến đây trải nghiệm, du khách mới cảm nhận trọn vẹn.