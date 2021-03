Trải nghiệm mua sắm giá rẻ tại đại siêu thị GO!

Với diện mạo mới và tiêu chí “giá luôn thấp”, đại siêu thị GO! (tên mới của Big C) trở thành nơi mua sắm, giải trí cho giới trẻ dịp cuối tuần.

Không gian mua sắm thoải mái, hiện đại và rộng rãi, kết hợp nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn, GO! được định vị là đại siêu thị, đáp ứng nhu cầu về giá cả bình ổn, mang đến không gian vui chơi cho mọi người.

Với diện mạo mới, siêu thị sở hữu không gian mua sắm hiện đại, thoải mái hơn khi được nâng cấp về chỗ đậu xe, nơi ngồi nghỉ chân và các gian hàng tích hợp trong trung tâm thương mại. Đồng thời, phong cách phục vụ của nhân viên cũng mang đến sự thân thiện, chuyên nghiệp, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết và tận tâm vì khách hàng.

Ngoài ra, cơ sở vật chất của đại siêu thị GO! Cũng được nâng cấp từng chi tiết như xe đẩy, giỏ hàng, túi xách. Hàng hoá đa dạng chủng loại sản phẩm hơn, đảm bảo tiêu chí “giá luôn thấp”. Trái cây nhập khẩu từ 15 nước trên thế giới và hơn 15 loại khác nhau được đưa trực tiếp từ nhà vườn đến tay người tiêu dùng.

Trước sự thay đổi diện mạo này, giới trẻ tỏ ra bất ngờ và thích thú. Bạn Nguyên Khanh, 27 tuổi, Bình Dương, thường mua sắm tại GO! Dĩ An cho biết: “Tôi khá ấn tượng về thiết kế mới của siêu thị. Tôi thấy các gian hàng được sắp xếp đẹp mắt hơn, không gian trẻ trung, nhiều góc rực rỡ sắc màu và đặc biệt là nhiều mặt hàng có giá cạnh tranh”.

Thuý Hạnh, 18 tuổi, Tiền Giang, hào hứng nói: “Tôi bất ngờ khi thấy siêu thị trang trí lại rất đẹp. Cuối tuần tôi thường cùng bạn bè hoặc gia đình đến đây để mua sắm và chụp ảnh, mỗi lần ra về ai cũng có bộ ảnh ưng ý. Dịp Tết vừa rồi, ở đại siêu thị GO! Mỹ Tho trưng bày rất cầu kỳ”.

Trong khi đó, Tấn Khang, 25 tuổi, Nha Trang, thường chở mẹ đến đại siêu thị GO! Nha Trang cho biết: “Cũng làm trong ngành dịch vụ, tôi công nhận nhân viên ở đại siêu thị GO! được đào tạo chuyên nghiệp, tác phong và cách ứng xử lịch sự. Hôm trước, khi mẹ tôi thắc mắc về hóa đơn, bạn thu ngân giải đáp nhiệt tình. Cả hai mẹ con tôi đều thấy hài lòng”.

Từ lâu, Big C in sâu vào tâm trí khách hàng là một đại siêu thị cạnh tranh về giá với các mặt hàng phong phú và nhiều chương trình khuyến mại suốt năm. Năm nay, Big C đổi tên thành GO! với mục tiêu tăng trải nghiệm mua sắm tại siêu thị đẹp, tiện nghi, giá cạnh tranh.

Tấn Khang chia sẻ thêm: “Mẹ tôi thường mua nhiều nhất là trái cây cho cả nhà, vì giá cả cạnh tranh, luôn tươi ngon, chủng loại đa dạng, được nhập khẩu trực tiếp từ nhà vườn của các nước trên thế giới. Bạn thử mua trái cây ở đây xem, sẽ thấy sự khác biệt”.

Dịp cuối tuần nếu chưa có kế hoạch nào, bạn có thể “lên đồ” thật xinh và cùng người thân, bạn bè đến tham quan, mua sắm, tận hưởng những tiện ích, giải trí đa dạng tại đại siêu thị GO!.