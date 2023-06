Trải nghiệm mùa hè sôi động cùng dàn lineup 'khủng' tại 8Wonder

Hè này, Vinpearl Nha Trang “chiêu đãi” du khách đại nhạc hội 8Wonder với dàn lineup “khủng”: Charlie Puth, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI… và trải nghiệm WonderFest đẳng cấp.

Những ngày vừa qua, 8Wonder là cái tên không ngừng khuấy động thị trường Vpop với quy mô và đẳng cấp sánh ngang những đại nhạc hội lớn nhất thế giới như Coachella hay Tomorrowland... Sự kiện tổ chức ngày 22/7 tại VinWonders Nha Trang - “thiên đường biển đảo” nức tiếng từng nhiều lần được báo chí trong nước và quốc tế vinh danh, hứa hẹn mang đến chuỗi trải nghiệm bùng nổ và thăng hoa về cảm xúc.

Ngay khi thông tin ban đầu về 8Wonder công bố, sự đổ bộ của dàn sao “khủng” đã gây tiếng vang và thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Charlie Puth, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO, tlinh, Amee, DJ Mie là những cái tên được nhắc đến đầy hào hứng, trong chuỗi bài thảo luận sôi nổi trên khắp diễn đàn du lịch và âm nhạc.

“Tôi không thể tin rằng có thể đi xem Charlie Puth mà không cần ra nước ngoài, tốn kém nhiều chi phí. Cơ hội gặp mặt thần tượng giờ chỉ cách tôi 1,5 tiếng bay thẳng từ Hà Nội đến Vinpearl Nha Trang, quá gần và quá rẻ để thực hiện điều tôi mong mỏi suốt nhiều năm nay”, Thùy Dương (28 tuổi, Hà Nội) viết trên mạng xã hội.

Thông tin Charlie Puth góp mặt trong 8Wonder đang gây “sốt” cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự tán đồng với Thùy Dương, và đi kèm là các hội nhóm được lập ra để cùng nhau “phá đảo” Vinpearl Nha Trang và 8Wonder.

Tuấn Linh (27 tuổi, TP.HCM) bày tỏ sự háo hức với trải nghiệm đặc biệt tại 8Wonder sắp tới: “Dàn lineup trong các sự kiện của VinWonders chưa từng làm tôi thất vọng. Năm ngoái, tôi cùng hội bạn đã ‘đu’ thành công Creamfields Vietnam 2022 và có những trải qua những giờ phút không thể quên với Hardwell, Alok hay Pink Panda, Tim Hox… Đến Vinpearl vừa quẩy cùng thần tượng vừa được vui chơi, nghỉ dưỡng sang chảnh nên đây cũng là cách tận hưởng mùa hè chúng tôi rất thích. Năm nay, vừa nghe đến việc có Charlie Puth là chúng tôi lập tức đặt mua vé máy bay và vé tham gia ngay thời điểm mở đặt trước, chỉ sợ cháy vé”.

Đáp lại sự háo hức và mong chờ của hàng nghìn bạn trẻ và tín đồ âm nhạc Việt, 8Wonder hé lộ hành trình trải nghiệm những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn”, bắt đầu từ 16h ngày 22/7 và kéo dài hơn 6 tiếng liên tục với những màn trình diễn với âm nhạc đỉnh cao, ẩm thực hấp dẫn, carnival rực rỡ sắc màu, các hoạt động giải trí và tương tác cùng công nghệ tương lai… Ngay bên ngoài là hàng trăm trải nghiệm vui chơi giải trí của VinWonders Nha Trang, chuỗi hoạt động WonderFest đa dạng, đẳng cấp khiến cuộc vui của du khách tưởng như kéo dài bất tận.

Quảng trường Wonder Square là nơi sẽ diễn ra 8Wonder ngày 22/7.

Điểm nhấn trong đại nhạc hội 8Wonder là sự xuất hiện của Charlie Puth - ca sĩ hạng A tầm cỡ thế giới sở hữu nhiều giải thưởng bạch kim, đồng thời là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc pop đương đại hàng đầu nước Mỹ. Trong số các bản hit đình đám làm nên tên tuổi Charlie Puth không thể không kể đến See you again - nhạc phim Fast & Furious 7 và là ca khúc đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp khi thống lĩnh Billboard Hot 100 trong 12 tuần, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá hạng mục nhạc phim.

Sánh vai cùng Charlie Puth để “đốt cháy” đêm nhạc tại VinWonders Nha Trang, những cái tên nổi danh Vpop như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà hay các gương mặt trẻ thuộc lứa Gen Z đình đám như HIEUTHUHAI, MONO, tlinh, Amee, DJ Mie cũng được kỳ vọng đưa khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc từ bất ngờ, sôi động đến thăng hoa tột bậc.

Nhiều gương mặt đình đám của Vpop tham gia 8Wonder.

Trong không gian 10.400 m2 và tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang, sân khấu “vô cực” của 8Wonder tái hiện một đại dương huyền ảo, cộng hưởng cùng tiếng sóng vỗ rì rào và những âm thanh của đại dương thực ngay bên ngoài sẽ “chạm” đến cả 5 giác quan của du khách, kiến tạo những trải nghiệm âm nhạc thăng hoa đẳng cấp sánh ngang các lễ hội âm nhạc toàn cầu.

Không chỉ mang không khí lễ hội hấp dẫn bậc nhất thế giới về Việt Nam, 8Wonder - WonderFest còn tiên phong kết hợp của mô hình âm nhạc quốc tế đỉnh cao với hệ sinh thái du lịch hàng đầu và những điểm đến hấp dẫn bậc nhất, tạo nên cách làm du lịch sáng tạo và khác biệt. Đó chính là sự hấp dẫn “hiếm có khó tìm” của chuỗi lễ hội thường niên WonderFest, với những trải nghiệm biến hóa mang màu sắc riêng, đưa du khách bước vào hành trình của những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” cả về âm nhạc, giải trí, nghỉ dưỡng và vui chơi, khám phá…

Chuỗi sự kiện lễ hội âm nhạc - nghỉ dưỡng - giải trí khám phá của Vinpearl luôn tạo được dấu ấn mạnh mẽ, góp phần khai phá tiềm năng công nghiệp giải trí trong du lịch. Ảnh: Phương Lâm, Duy Hiệu.

Đại nhạc hội 8Wonder là sự kiện khép lại lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang kéo dài xuyên suốt mùa hè với chuỗi 8 lễ hội đa chủ đề sôi động. Hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế ghé thăm suốt mùa hè cho thấy sức hút của “thiên đường biển” tại đây, cũng khẳng định vị thế về điểm đến giải trí - nghỉ dưỡng - vui chơi “tất cả trong một” của Vinpearl nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch thế giới.