Trải nghiệm Mercedes-Benz C 300 AMG 2022 tại Vietnam Star

Đến với sự kiện “Enter The Comfort Zone” của Vietnam Star, khách hàng được tự do trải nghiệm, khám phá những cải tiến đáng giá của Mercedes-Benz C 300 AMG 2022.

Từ ngày 21/5, đơn vị phân phối xe hơi hạng sang Mercedes-Benz Vietnam Star sẽ triển khai chuỗi sự kiện độc đáo mang tên “Enter The Comfort Zone”. Sự kiện mang đến các khu vực trải nghiệm xe theo phong cách mới, cao cấp và khác biệt tại hệ thống đại lý Vietnam Star. Đặc biệt, mẫu sedan Mercedes-Benz C 300 AMG First Edition 2022 lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam sẽ là nhân vật chính tại sự kiện.

Thiết kế ấn tượng

Chuỗi sự kiện “Enter The Comfort Zone - Khám phá vùng an toàn” là mô hình trưng bày xe kiểu mẫu mới tại các hệ thống đại lý trực thuộc Vietnam Star Automobile. Khách hàng đến với sự kiện sẽ cảm nhận được bầu không khí sang trọng, thưởng thức cocktail, lắng nghe tiếng nhạc jazz đầy cảm hứng.

Ngoài các hoạt động tương tác hấp dẫn, khách hàng còn được chiêm ngưỡng và trải nghiệm nhiều mẫu xe hạng sang mới nhất của thương hiệu “ngôi sao ba cánh”.

Các chuyên gia sản phẩm tại Vietnam Star sẽ giới thiệu dòng xe Mercedes-Benz C 300 AMG First Edition 2022 với những cải tiến đáng giá. Mẫu xe được mệnh danh là tiểu S-Class với lối thiết kế và trang bị tương đồng, hướng đến nâng cao trải nghiệm của chủ sở hữu.

Mercedes-Benz C 300 AMG First Edition 2022 có thiết kế sang trọng.

Hiện tại, C 300 AMG 2022 First Edition là phiên bản đầu tiên được mở bán tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với số lượng giới hạn chỉ 132 xe. C 300 AMG 2022 sở hữu nhiều thay đổi ấn tượng qua thiết kế ngoại thất sang trọng, đậm tính thể thao, hướng đến giới trẻ sành điệu, năng động.

Kích thước xe đã được tăng lên đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Điểm cuốn hút ở phần ngoại thất là cụm đèn pha và đèn hậu thiết kế sắc sảo. Nắp ca-pô với các đường gân dập nổi nhô cao như sự phô diễn sức mạnh cho động cơ ngay bên dưới. Đèn pha trang bị công nghệ chiếu sáng Digital Light hiện đại của hãng xe Đức.

Ngoại thất xe nổi bật nhờ gói AMG line thể thao với mâm xe kích thước 19 inch 5 chấu kép thể thao, cùng bộ phanh đĩa kích thước lớn. Khe hút gió cản trước được làm mới kiểu mở rộng, giúp tăng tính khí động học cho xe. Kính chắn gió và phần mui xe vuốt ngược về phía sau theo triết lý thiết kế “car-backward”.

Ở phía sau của C 300 AMG trông ấn tượng hơn với ống xả kép được mạ chrome. Cụm đèn hậu của xe tương tự E-Class và S-Class, ứng dụng công nghệ LED 3D phân tầng hiện đại.

Khoang nội thất xe thoáng đãng, tiện nghi, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Màn hình điện tử sau vô lăng hiển thị đầy đủ thông tin, có kích thước 12,3 inch. Ở trung tâm là màn hình giải trí kích thước 11,9 inch hướng về người điều khiển ở góc 6 độ, giúp thao tác dễ dàng hơn. Đồng thời, xe trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX (Mercedes-Benz User Experience) thế hệ thứ hai kèm trợ lý giọng nói và cử chỉ được học theo thói quen từ người lái.

Màn hình xe hiển thị thông tin đầy đủ, rõ ràng.

Vô lăng xe thiết kế mới thể thao hơn và tích hợp nhiều nút tinh chỉnh thuận tiện trong khi lái xe. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn nhờ gia tăng kích thước của trục cơ sở, giúp khoảng để chân tăng thêm 20 mm, khoảng sáng đầu tăng 13 mm, không gian khuỷu tay và vai người ngồi sau cũng tăng 20-25 mm.

Động cơ mạnh mẽ, trang bị nhiều công nghệ mới

C 300 AMG First Edition 2022 sử dụng động cơ mới mã M254 với 4 xy-lanh dung tích 2.0 L cùng tính năng EQ Boots. Kết hợp cùng động cơ này là bộ đề kiêm phát điện ISG và bộ pin 48 V cung cấp tối đa thêm 20 Hp và 200 Nm mô-men xoắn, giúp giảm thiểu độ trễ của chân ga khi tăng tốc. Động cơ xe cho công suất cực đại đạt 258 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm từ vòng tua 2.000-4.000 vòng/phút. Xe trang bị hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic thế hệ mới.

Tính năng an toàn trên C 300 AMG First Edition 2022 được nâng lên tầm cao mới, gồm: Camera 360 độ thông minh, phanh phòng ngừa va chạm; hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động parktronic; hệ thống chống bó cứng phanh ABS; chống trượt khi tăng tốc ASR; ổn định thân xe điện tử ESP; chức năng cảnh báo mất tập trung Attention Assist…

C 300 AMG First Edition 2022 trang bị nhiều tính năng thông minh.

Đến dự sự kiện “Enter The Comfort Zone” tại hệ thống các đại lý Vietnam Star, khách hàng sẽ được tự do trải nghiệm và tìm hiểu các điểm mới trên mẫu xe này, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia tư vấn. Ngoài ra, khách hàng có cơ hội trải nghiệm các mẫu xe mới khác và nhận quà khi tham gia minigame hấp dẫn.