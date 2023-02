Trải nghiệm MacBook Pro 2023: Vỏ cũ, chip mới

Vi xử lý M2 Pro là nâng cấp quan trọng của thiết bị này. Apple cho biết lượng bóng bán dẫn của chip mới nhiều gấp đôi so với M2 và 20% so với M1 Pro. Băng thông bộ nhớ của M2 Pro là 200 GB/s, gấp đôi so với M2 tiêu chuẩn. Người dùng có thể cảm nhận rõ hiệu năng của M2 Pro khi dùng các app đòi hỏi xử lý nặng. Theo Apple, MacBook Pro M2 Pro có thể xử lý ảnh trong Photoshop nhanh hơn 40% so với M1 Pro, và 80% so với MacBook Pro dùng CPU Intel Core i9.