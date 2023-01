Trải nghiệm liên hoàn lễ hội đón năm 2023 tại Phú Quốc United Center

Không dừng lại ở đó, dạ tiệc "Vinpearl Countdown Party 2023 - Around the world" còn khiến tất cả du khách thoả mãn vị giác với đại tiệc ẩm thực gần 100 món ăn thượng hạng, do các bếp trưởng tên tuổi của Vinpearl sáng tạo từ nguyên liệu thượng hạng như cá ngừ, cá hồng, cá hồi, bạch tuộc Nhật nguyên con, gà tây bỏ lò với sốt quả đỏ, bánh gato hoa quả tạo hình đặc biệt…