Trải nghiệm kỳ nghỉ hạng sang tại Phú Quốc

Bay hạng thương gia, nghỉ dưỡng tại resort 5 sao, thưởng thức món ngon từ đầu bếp quốc tế… là những trải nghiệm du lịch hạng sang tại Phú Quốc mà Vietravel mang đến cho du khách.

Lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng phong cách hạng sang tại đảo ngọc, du khách không thể bỏ qua JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa. Tọa lạc tại Bãi Khem - bãi biển với cát trắng mịn và nước trong màu ngọc bích, JW Marriott là không gian nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế cho du khách.

JW Marriott là lựa chọn phù hợp cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh.

Bên cạnh kiến trúc độc đáo, điểm nhấn của JW Marriott chính là các khu ẩm thực. Buổi sáng, du khách được dùng bữa với menu món Pháp, Nhật, Trung Hoa tại nhà hàng Tempus Fugis. Vào bữa trưa, nhà hàng Red Rum mang đến không gian bếp mở ngoài trời. Du khách không chỉ được thưởng thức món ăn bằng vị giác và khứu giác, mà còn được thỏa mãn thị giác với những công đoạn chế biến công phu của đầu bếp.

Đến tối, nhà hàng Pink Pearl phục vụ những món ăn đậm phong cách ẩm thực Pháp, do đầu bếp trứ danh Amine Lakhdari chế biến. Amine Lakhdari cũng là đầu bếp từng cộng tác tại nhiều nhà hàng Michelin ở Pháp.

Du khách được thưởng thức menu ẩm thực đa dạng khi nghỉ dưỡng tại khu resort 5 sao.

Với du khách yêu thích sự năng động, Premier Village Phú Quốc Resort là không gian nghỉ dưỡng nên cân nhắc.

Tại đây, du khách được tham gia các hoạt động thể thao như cầu lông, quần vợt, đá bóng, bóng chuyền bãi biển, chèo thuyền kayak và paddle board, đua thuyền thúng, lặn snorkerling… Từng được bình chọn là Best of the Best - Hideaway Resort of the year bởi Robb Report Top Luxury Resort năm 2018, khu resort này có các biệt thự với hồ bơi riêng, hai mặt biển bao quanh. Bên cạnh đó, Plumeria Spa và Fitness Centre nằm trên đỉnh đồi, giúp du khách thư giãn và hồi phục năng lượng sau ngày dài vui chơi.

Premier Village Phú Quốc Resort mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng năng động, phóng khoáng cho du khách.

Ngoài c tận hưởng tiện ích cao cấp tại các khu nghỉ dưỡng, du khách còn được khám phá nhiều hoạt động vui chơi thú vị tại Phú Quốc. Một trong những trải nghiệm hấp dẫn là đi bộ đáy biển tại hòn Mây Rút. Đặt chân tới đây, bạn sẽ được ngắm nhìn cá bơi lội, thỏa thích quan sát hệ sinh thái biển đa dạng.

Trải nghiệm đi bộ đáy biển là hoạt động du khách không nên bỏ lỡ.

Ngoài ra, hòn Thơm, hòn Móng Tay, hòn Gầm Ghì, hòn Dăm Ngang với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ có thể đốn tim mọi lữ khách. Cuối hành trình tham quan, bạn được tận hưởng khung cảnh hoàng hôn từ quầy bar INK 360, thưởng thức bữa tối tại nhà hàng Sea Shack với không gian độc đáo và làn gió biển mát rượi.

Bay hạng vé hạng thương gia, chờ tại phòng lounge trong sân bay, hướng dẫn viên đón tiễn bằng xe limousine, nghỉ dưỡng tại JW Marriott hay Premier Village Phú Quốc Resort… là những hoạt động trong tour du lịch do Vietravel thiết kế. Với những hoạt động thú vị, đơn vị lữ hành này góp phần mang đến những trải nghiệm du lịch trọn vẹn cho du khách trong hành trình khám phá đảo ngọc.