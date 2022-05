Trải nghiệm kinh hoàng của diễn viên để đóng phim

Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng lên làm việc

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã gửi giấy mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên làm việc sau khi MV "There’s no one at all" bị dư luận phản ứng.