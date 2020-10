Trải nghiệm khu biệt thự gần 100 năm tuổi giữa Côn Đảo

Tọa lạc bên bờ biển thơ mộng trung tâm Côn Đảo, khu biệt thự gần 100 năm tuổi của khách sạn The Secret Côn Đảo sẽ khai trương vào tháng 11, mang đến trải nghiệm du lịch thi vị.

Côn Đảo là vùng đất giàu lịch sử, văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ, ẩn giấu nhiều câu chuyện thú vị để khám phá. Trong tác phẩm “Marco Polo du ký”, hòn đảo này được gọi tên Poulo Condore bởi thương gia kiêm nhà thám hiểm người Italy khi ông cùng đoàn thương thuyền của mình dừng chân tại đây trong chuyến hải trình từ Trung quốc về Italy cách đây hơn 700 năm. Ngày nay, hòn đảo này được biết đến là quê hương của những chú rùa vượt hàng nghìn dặm đại dương trở về sinh sản ở nơi chúng từng sinh ra.

Để góp thêm câu chuyện ngợi ca về vẻ đẹp vượt thời gian của Côn Đảo, khách sạn The Secret Côn Đảo giới thiệu khu biệt thự thời Pháp thuộc gần 100 năm tuổi với những kiến trúc di sản được lưu giữ đầy trân quý.

The Secret Côn Đảo mang kiến trúc hài hòa giữa di sản với thiết kế đương đại.

Khi bắt đầu công việc tôn tạo khu biệt thự, giữa không gian xưa cũ với vườn cây cổ thụ vẫn còn tấm bảng gỗ cắm trên nền đất với nét chữ hoa mỹ đã phai theo thời gian “The garden of dream” (khu vườn mơ ước). Cạnh đó, trên mảng tường vàng đặc trưng của ngôi biệt thự xưa, bức tranh sống động của bóng nắng in hình cây lá nhảy nhót hồn nhiên cùng gió.

Tất cả tạo nên nguồn cảm hứng mới lạ, lan tỏa và gợi mở ý tưởng về “khu vườn mơ ước”, nơi hài hòa giữa giá trị di sản và thiết kế đương đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp tại Côn Đảo.

Tọa lạc giữa khu vườn nhiệt đới đầy sắc màu, khu biệt thự gồm The Secret Villa và nhà hàng The Secret giữ nguyên vẻ đẹp xưa của kiến trúc Pháp với mái ngói đỏ, tường vàng và những hành lang dài. Trong khi đó, không gian bên trong được chăm chút tỉ mỉ với thiết kế mới đầy sang trọng.

Phòng Heritage mang đậm bản sắc Việt.

Bước vào The Secret Villa, bắt trọn ánh nhìn là phòng khách thoáng rộng được bài trí theo phong cách đương đại, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên chan hòa với khung cảnh đẹp của biển và vườn cây xanh bên ngoài. The Secret Villa có hai phòng ngủ riêng biệt, trang bị tiện nghi hiện đại. Phòng Heritage mang phong cách Việt truyền thống với vẻ đẹp hoài cổ và quý phái, điểm xuyết những bức tranh sơn mài, sơn dầu cùng nội thất gam màu gỗ nâu trầm ấm.

Trong khi đó, phòng Tropical mang gam màu thiên nhiên vào không gian tạo sự thoải mái và dễ chịu, với phòng khách nhỏ nhìn ra vườn. Đây là góc thi vị để du khách thư giãn với tách trà thơm và những cuốn sách hay. Phòng tắm ngoài trời thoáng đãng với bồn tắm gỗ độc đáo kết hợp nét mộc mạc của thiên nhiên cùng các tiện nghi trang nhã.

Phong cách trẻ trung cùng tiện nghi trang nhã tại phòng Tropical.

Phần còn lại của khu biệt thự là nhà hàng The Secret - nơi lưu giữ từng viên gạch, bức tường cũ đậm màu thời gian. Không gian nhà hàng được chấm phá bởi đường nét mạnh mẽ của phong cách thiết kế mới, nổi bật với khung cửa kính rộng nhìn ra vườn, trần nhà mái vòm phóng khoáng, quầy bar và nội thất mang gam màu tao nhã của vàng đồng và xanh lục bảo.

Nhà hàng The Secret.

Với lối vào chính nằm trên đường Tôn Đức Thắng, nhà hàng The Secret chào đón tất cả du khách trong và ngoài khách sạn. Thực đơn nơi đây hấp dẫn với những hương vị Đông Dương đặc sắc, thêm chút biến tấu tinh tế từ đặc sản địa phương. Nhà hàng cũng phục vụ bữa sáng theo phong cách phương Tây, thực đơn thuần chay. Đặc biệt các món hải sản tươi ngon như hải sản nướng lá chuối, chả cua The Secret hay ghẹ sốt me gừng đầy hương vị, hứa hẹn đưa thực khách vào hành trình ẩm thực khó quên.

Không gian phóng khoáng với gam màu tao nhã của nhà hàng The Secret.