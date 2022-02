Trải nghiệm không khí chợ Tết xưa - nay tại phố đi bộ phía tây Hà Nội

Bên cạnh cây cầu sừng sững hiên ngang, Pont de Long Bien còn tái hiện hình ảnh Hà Nội cổ kính, rêu phong với những mảng tường vàng in hằn dấu vết thời gian, mang trong mình giá trị văn hóa lịch sử trường tồn của vùng đất Tràng An vàng son, thanh lịch.

Pont de Long Bien tái hiện quần thể 24 vòm cầu cạn, biểu trưng cho khung cảnh của khu phố nghệ thuật ở Paris cùng 15 gian nhà cổ trưng bày làng nghề văn hóa đặc trưng vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, lãng mạn và hào hoa. Đó là những gian hàng tò he, bánh mứt kẹo, đồ gốm, áo dài phố cổ... vừa đậm đà phong vị ngày Tết cổ truyền, vừa thấm nhuần văn hóa ngàn năm văn hiến.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm phố đi bộ, du khách còn được thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật lấy cảm hứng từ giá trị di sản truyền thống, bản địa như múa rối nước, hát quan họ... So với sự kiện tổ chức đầu xuân năm ngoái, Home Hanoi Xuan 2022 được đầu tư ngày càng công phu cả về chất lượng lẫn số lượng hoạt động văn hóa - nghệ thuật, mang đến không gian du xuân đặc sắc đa trải nghiệm.

Phố đi bộ cùng đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 là một trong các hoạt động phát triển không gian văn hoá sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội do Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội chủ trì, đồng hành cùng Bộ Ngoại giao,UBND huyện Hoài Đức, UNESCO và UN-Habitat. Sự kiện hướng tới trở thành hoạt động thường niên tại thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City. Nơi đây được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa sáng tạo, mở rộng hoạt động và ý nghĩa thiết thực của tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự kiện đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 “Hành trình Vàng son Tết Việt” mở cửa tự do 9h-21h hàng ngày từ 23/1 đến 6/2 tại Splendora, Mailand Hanoi City, Hoài Đức, Hà Nội. Du khách tham quan đường hoa cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn, đón năm mới bình an.

Đường hoa có tuyến xe buýt đưa đón người dân và khách tham quan đến trải nghiệm mùa xuân đậm bản sắc theo lịch trình:

Thời gian: Từ 23/1 đến 6/2.

Chiều đi hai chuyến 9h và 11h: Nhà hát Lớn - Vincom Bà Triệu - Royal City - 17T6 Hoàng Đạo Thúy - Vinmart Trung Hòa - Big C - Keangnam - The Garden - Splendora.

Chiều về hai chuyến 18h và 20h: Splendora - The Garden - Keangnam - Grand Plaza - Vinmart Trung Hòa - Vincom Nguyễn Chí Thanh - Lotte Đào Tấn - Tháp Hà Nội - Tràng Tiền Plaza - Nhà hát Lớn.