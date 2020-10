Trải nghiệm giải trí nghỉ dưỡng không gian ngoài trời cho cả gia đình

Thiết kế kiến trúc có xu hướng kéo gần không gian sống với thiên nhiên. Những trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí ngoài trời được nhiều gia đình yêu thích.

Theo nghiên cứu từ Departures, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, môi trường sống gần gũi với thiên nhiên có khả năng khiến con người trở nên hạnh phúc, bình tĩnh hơn và giảm thiểu căng thẳng. Ánh sáng tự nhiên giúp giải tỏa âu lo, không gian xanh có thể tăng năng suất và kích thích trí sáng tạo. Đây là lý do khiến nhiều gia đình khai thác không gian sân vườn làm địa điểm giải trí, nghỉ ngơi độc đáo.

Giải trí không gian ngoài trời được lòng các gia đình

Với xu hướng “staycation” - nghỉ dưỡng ngay tại nhà - được yêu thích trong thời gian gần đây. Nhiều ngôi nhà sở hữu khoảng không rộng mát được tận dụng để biến thành địa điểm thư giãn lý tưởng.

“Staycation” được xem là phong cách nghỉ dưỡng mới khi cả nhà không cần đi đâu xa hay chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh, mà có thể tận hưởng những cuối tuần nghỉ ngơi, thư giãn bên nhau bằng những trải nghiệm nơi tổ ấm quen thuộc.

Các gia đình sở hữu không gian sân vườn rộng rãi, thoáng đãng có thể hiện thực hóa những ý tưởng giải trí, nghỉ dưỡng đa dạng. Cùng một địa điểm sân vườn, bố và con được thoải mái vui đùa trong bể bơi tại gia kết hợp nghe nhạc thư giãn. Mẹ có không gian thoáng đãng, xanh mát để tập yoga hay pilates ngoài trời. Ông bà được tăng cường sức khoẻ nhờ có sân tập dưỡng sinh và hít thở không khí trong lành.

Bên cạnh đó, sân vườn cũng là nơi cả gia đình tổ chức nướng BBQ, cùng bạn bè mở tiệc hồ bơi hay tạo nên rạp chiếu phim lưu động ngoài trời... Bằng chuỗi hoạt động đa dạng tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị, cả nhà dễ dàng có những chuyến “staycation” vui vẻ bên nhau, đầy ắp tiếng cười và thắt chặt tình cảm giữa nhiều thế hệ.

Tại các khu đô thị lớn, biệt thự nhà vườn hạng sang hoặc tòa nhà penthouse dần trở nên phổ biến, khiến chủ nhân dễ dàng sáng tạo không gian ngoài trời và những kỳ “staycation” tại gia. Tuy nhiên, không gian sống cao cấp vẫn chưa thể mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn, thỏa mãn các giác quan nếu thiếu đi sự cộng hưởng của thiết bị nghe nhìn.

Hoàn thiện không gian ngoài trời bằng TV thông minh

Thiết bị điện tử nghe nhìn như TV, loa đài… là những trang bị không thể thiếu trong không gian sống, giúp gia đình cầu thư giãn, giải trí và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, việc đặt thiết bị điện tử trong không gian xanh lại cần có sự cân nhắc và tìm hiểu kỹ lưỡng.

KTS Trần Lê Quốc Bình - CEO Công ty QBI thiết kế và thi công nhà ở - nhận định: “Không gian ngoài trời sinh ra để con người được hòa mình với thiên nhiên, trở về giá trị tự nhiên. Do đó, thiết bị điện tử cần cộng hưởng một cách khéo léo, không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sống xanh của gia chủ”.

Kết hợp hài hòa giữa yếu tố công nghệ và thiên nhiên, TV The Terrace của Samsung được xem là sản phẩm giúp hoàn thiện không gian sân vườn bằng trải nghiệm giải trí không giới hạn cùng nhiều tính năng nổi bật.

Sở hữu độ phân giải chuẩn 4K cùng độ sáng đến 2.000 nits, The Terrace mang đến trải nghiệm xem tối ưu ở khu vực ngoài trời. Công nghệ Quantum Dot giúp màn hình hiển thị 100% dải màu ấn tượng, bộ xử lý Quantum 4K mạnh mẽ cùng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cấp độ phân giải, tần số quét hình ảnh lên đến 200 Hz.

Bên cạnh những trải nghiệm trọn vẹn phần hình trên TV, dòng loa thanh (soundbar) The Terrace đi kèm còn sở hữu công suất 210 W với 3 kênh, đặc biệt kênh ở giữa chuyên phát thoại nhân vật. Hình ảnh ấn tượng, âm thanh sống động từ 2 thiết bị này dễ dàng biến sân vườn trở thành rạp chiếu phim mãn nhãn, đã tai bất kể sáng sớm hay tối muộn.

Bên cạnh đó, The Terrace được tích hợp Tizen - nền tảng Smart TV của Samsung, hỗ trợ đầy đủ tính năng như Smart View và các ứng dụng phát trực tuyến phổ biến như YouTube, Netflix, VieON, K+… Có “trợ thủ” The Terrace, bạn sở hữu kho phim đồ sộ để tha hồ thưởng thức trong kỳ stayvacation lý tưởng cùng gia đình.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể tự do sáng tạo nhiều hoạt động thể chất, giải trí hấp dẫn cùng chiếc smart TV đa năng này. Với khả năng tự điều chỉnh hình ảnh để tương đồng với khung cảnh, môi trường xung quanh, cả nhà có thể hóa thành những kinh ngư bơi lội trong tiếng nhạc sôi động, hay kết hợp xem trình diễn thể thao dưới nước qua màn hình khổ rộng.

The Terrace còn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ HLV yoga, thể dục, giúp các thành viên được tập luyện ngoài trời thoáng đãng thay vì chỉ vùi mình trong không gian 4 bức tường. Đến tối, chiếc smart TV thế hệ mới nhà Samsung lại trở thành trung tâm âm nhạc kết nối cho những bữa BQQ ngoài trời hay đại tiệc hồ bơi. Chỉ số kháng bụi và nước đạt chuẩn IP55 của The Terrace có thể khiến gia đình yên tâm về mức độ an toàn dưới điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.

Giờ đây, trong những ngày nghỉ ngơi bên gia đình, bạn không cần vất vả suy nghĩ, sáng tạo hoạt động vui chơi trong nhà hay phải chịu cảm giác tù túng khi bị bó buộc trong 4 bức tường. Với sự đồng hành của Terrace, không gian giải trí được rộng mở, mọi ý tưởng về chuyến staycation được thực hiện ngay tại không gian thoáng đãng ngoài trời.