Trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại biệt thự biển Vinpearl

Trong khi đó, kỳ nghỉ biệt thự biển tại Đà Nẵng - Hội An mang đậm dấu ấn của “cung đường di sản”. Tham quan khu vui chơi giải trí VinWonders Nam Hội An, du khách được chiêm ngưỡng show diễn Về bến - tái hiện đời sống sông nước miền Trung; tận tay thử dệt vải, làm gốm, giấy dó, chăm tằm… như nghệ nhân nghề truyền thống. Bãi biển Bình Minh hoang sơ hay phố cổ Hội An thơ mộng, thánh địa Mỹ Sơn cổ kính… mang đến cho du khách những trải nghiệm đời sống địa phương đặc sắc. Sở hữu nhiều đặc quyền, chủ nhân của kỳ nghỉ biệt thự biển sẽ có những chuyến du lịch đầy kỷ niệm với người thân.