Trải nghiệm du lịch Đài Bắc vào ngày mưa bay

Đài Bắc là nơi duy nhất tôi thấy mưa đẹp và lãng mạn, thời điểm lý tưởng để ăn tô mì nóng hổi hay ngồi trong một quán trà thưởng thức hương vị ấm nóng.

Đối với nhiều người mê xê dịch, nắng đẹp là thời tiết lý tưởng, nắng chan hòa rực rỡ càng tốt vì có thể “bỏ túi” hàng tá bức hình sống ảo, còn mưa lại khiến cảnh vật ủ dột. Thế nhưng, Đài Bắc có lẽ là nơi duy nhất tôi thấy mưa mới đẹp. Có lẽ với thành phố này, những cơn mưa đã trở thành “đặc sản”.

Tây Môn Đình là một trong những khu phố sầm uất nhất Đài Bắc, thường được nhiều người biết đến với cái tên Ximending, phản ánh một cách rõ nét văn hóa thành thị của người dân. Khi đến đây, bạn có thể bắt gặp nhiều người từ các em học sinh, sinh viên tới các cụ già bước đi khoan thai.

Nếu có dịp đến đây vào ngày mưa, bạn hãy thử ăn tô mì nóng hổi Chef Hung, mua ly trà sữa thơm ngon vừa tản bộ vừa uống, hoặc thu mình vào một quán trà đạo nhâm nhi ngụm trà phảng phất, tận hưởng món bánh dứa trứ danh rồi ngồi ngắm mưa bay trên phố.

Nếu đã có dịp đi Tokyo, nhiều người sẽ thấy Đài Bắc có đôi phần cũ kỹ với tòa cao ốc đầy hoài cổ, những ngôi nhà nhuốm màu thời gian. Tuy nhiên, có lẽ nét đặc trưng của Đài Bắc là vậy, thành phố này vẫn đáng yêu và xứng đáng để bạn ghé thăm.

Tây Môn Đình nhộn nhịp bởi các quán xá, trung tâm thương mại, cửa hàng. Ảnh: traveltaipei.

Những ai từng xem phim City of sadness (đạo diễn Hầu Hiếu Hiền) hay You are the apple of my eye (đạo diễn Cửu Bá Đao) sẽ biết Jiufen (Cửu Phần) và Shifen (Thập Phần) là hai phố cổ nhỏ không thể không ghé qua khi tới Đài Loan (Trung Quốc). Jiufen còn được xem là nơi gợi cảm hứng cho đạo diễn Hayao Miyazaki khi dựng nên phim hoạt hình từng đoạt giải Oscar Spirited away.

Shifen xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh nổi tiếng với hình ảnh thả đèn trời. Ảnh: @verceonthefloor, @tripadvisor.

Khi hoàng hôn buông xuống, Jiufen như lột xác thành thiếu nữ đang độ son sắc. Những hàng đèn lồng đỏ treo cao khắp con phố, hàng quán. Những con phố nằm bên sườn núi, nhỏ, hẹp và dốc. Bên ngoài mưa vẫn tí tách làm cho những ngón tay đan vào nhau dường như siết chặt hơn. Các cặp đôi cùng đi dưới một chiếc ô không đủ che vội vàng đi tìm ngay quán trà nhỏ để trú mưa.

A Mei được xem là trà quán nổi tiếng nhất ở Jiufen với hàng đèn lồng đỏ và những khung cửa sổ lãng mạn nổi bật rực rỡ về đêm. Ở đây, bạn có thể tìm một góc, hướng ra cảng Keelung, pha ấm trà, từ từ thưởng thức và suy nghĩ về cuộc đời, về những chuyến đi.

Nếu đến phố cổ một ngày mưa tầm tã, bạn sẽ có cảm giác khác biệt. Ảnh: @tsai._py, @travel.hsh, @kaise_worldwide.

Ngồi uống trà và ngắm mưa ở một thành phố cách Việt Nam hơn 3 giờ bay có vẻ là trải nghiệm xa xôi và đắt đỏ. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, Đài Bắc, Đài Loan là điểm đến du lịch với chi phí phải chăng.

Ngày 13/10, Đài Loan mở cửa hoàn toàn, chính thức gỡ bỏ yêu cầu cách ly bắt buộc. Đến Đài Loan, bạn có thể lựa chọn bay với Vietjet - hãng hàng không có nhiều đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM tới các điểm đến tại nhiều thành phố lớn nhất của Đài Loan như Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng....

Vietjet đang có chương trình khuyến mãi vào thứ hai hàng tuần từ nay đến hết 19/12, giảm 20% giá vé bay quốc tế. Trong 3 ngày vàng khuyến mãi từ 10 đến 12/10, 1,1 triệu vé hạng đồng giá từ 1.010 đồng cũng được mở bán cho tất cả khách hàng bay đến các điểm đến trong và ngoài nước, cùng nhiều chương trình khuyến mãi, sản phẩm - dịch vụ hấp dẫn khác.

Thưởng thức ngày mưa tại Đài Bắc là trải nghiệm đáng nhớ.

Đến Đài Bắc, Đài Loan là đến với những ngày mưa man mát, nơi có con người hiền lành, thân thiện và mùi thơm thoang thoảng của một ly trà ấm nóng. Với những ai từng đặt chân đến đây, bạn cũng có thể dành thời gian trở lại những quán trà nhỏ xinh nào đó nơi Tây Môn Đình hay Jiufen, ngắm nhìn cuộc sống của thành phố cùng những cơn mưa.