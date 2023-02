Trải nghiệm công nghệ toàn diện tại cửa hàng Samsung GalaxyZone

Ra mắt đúng dịp mở bán Galaxy S23 Series, chuỗi cửa hàng GalaxyZone hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm hiện đại, mới mẻ và thú vị.

Mới đây, Samsung Việt Nam hợp tác cùng Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động ra mắt chuỗi cửa hàng trải nghiệm GalaxyZone. Đây là chuỗi cửa hàng với không gian hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế của Samsung.

Toàn cảnh không gian cửa hàng trải nghiệm Samsung GalaxyZone.

Đến với GalaxyZone, người dùng có cơ hội trải nghiệm loạt thiết bị di động mới nhất từ công ty Hàn Quốc như smartphone, tablet, tai nghe, smartwatch và các bộ sưu tập phụ kiện kết hợp thương hiệu độc quyền.

Tại lễ ra mắt thương hiệu GalaxyZone, những thiết bị đầu tiên thuộc Galaxy S23 Series đã đến tay người dùng Việt sau hơn 2 tuần ra mắt toàn cầu tại Galaxy Unpacked 2023. Với loạt nâng cấp ấn tượng về hiệu năng và camera, Galaxy S23 Series xứng đáng đánh dấu chặng đường hợp tác mới giữa Samsung và Thế Giới Di Động.

Phủ sóng “bản đồ” mua sắm di động

Chuỗi cửa hàng trải nghiệm Samsung được mở rộng liên tục từ năm 2022 đến nay. Hợp tác với nhiều nhà bán lẻ khác nhau, công ty Hàn Quốc chứng tỏ sự thay đổi lớn trong chiến lược tiếp cận người dùng Việt, với không gian trải nghiệm hệ sinh thái đa dạng thay vì các bàn trưng bày đơn lẻ như trước.

Bám sát tiêu chuẩn thiết kế của Samsung, các cửa hàng được bố trí đồng nhất, tạo mọi điều kiện để người dùng trải nghiệm, cảm nhận dịch vụ trong những không gian công nghệ chuyên biệt.

Các khu vực trải nghiệm tại GalaxyZone chia theo từng dòng thiết bị.

Trước đây, không gian trải nghiệm do hãng vận hành thường chú trọng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Do đó, sự phát triển và mở rộng chuỗi cửa hàng trải nghiệm do Samsung kết hợp với nhà bán lẻ mang đến cảm giác mua sắm thú vị, mới lạ. Điều đó cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đặt sự hài lòng của khách hàng lên trên hết của các cửa hàng trải nghiệm sản phẩm.

Tiếp nối thành công của các cửa hàng trải nghiệm trước đó, Samsung cùng Thế Giới Di Động ra mắt GalaxyZone tại khu vực trung tâm TP.HCM. Sự kiện đánh dấu mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 bên, thể hiện tầm nhìn hướng đến tệp khách hàng mới, cùng mục tiêu mang đến không gian công nghệ chuyên biệt và đồng nhất về thiết kế, chất lượng dịch vụ để người trẻ tiếp cận công nghệ dễ dàng và mới lạ hơn.

Mục tiêu chinh phục khách hàng trẻ

Với định hướng là mô hình cửa hàng trải nghiệm cao cấp, GalaxyZone mang đến đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giúp người dùng trải nghiệm công nghệ theo cách khác biệt, không đặt nặng tâm lý bán hàng.

Ông Simon Sim, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung Việt Nam bày tỏ vinh dự khi cùng Thế Giới Di Động ra mắt chuỗi cửa hàng GalaxyZone. “Chúng tôi hy vọng GalaxyZone trở thành địa chỉ mua sắm ấn tượng với tất cả quý vị, những khách hàng của Samsung và cả Thế Giới Di Động”, ông Sim cho biết.

Ông Simon Sim (đứng giữa, áo đen) và ông Phùng Ngọc Tuyên (áo vàng) cắt băng khai trương cửa hàng trải nghiệm GalaxyZone.

Ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Thế Giới Di động khẳng định GalaxyZone sẽ mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho người dùng. “Samsung là đối tác chiến lược lâu đời của Thế Giới Di Động. Chúng tôi đã kết hợp ra mắt chuỗi cửa hàng GalaxyZone. Tại đây, khách hàng có thể tìm kiếm các sản phẩm mới của Samsung, với trải nghiệm hiện đại và dịch vụ tư vấn, hậu mãi tốt nhất”, ông Tuyên chia sẻ.

Bên cạnh thông tin cơ bản về sản phẩm, người dùng còn được tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng từ đội ngũ nhân viên để có thể nắm bắt lợi ích, cách kết nối những thiết bị thuộc hệ sinh thái Galaxy giúp tối ưu trải nghiệm cho mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí.

Là một trong những hệ thống có hàng sớm, GalaxyZone chính thức mở bán Galaxy S23 Series trong ngày khai trương, từ 18h ngày 17/2. Trong buổi mở bán, nhiều người đã có mặt từ sớm để trực tiếp trải nghiệm, sở hữu mẫu flagship mới. Sự kiện mở bán sôi động hơn với phần bốc thăm may mắn dành cho người dùng đặt trước và minigame hỏi đáp cho khách tham quan.

Ông Simon Sim trao quà cho khách đặt trước trong phần rút thăm may mắn.

So với thế hệ trước, Galaxy S23 Series sở hữu khung viền vuông vắn, tăng vẻ sang trọng và mang đến cảm giác cầm nắm dễ chịu. Điểm nhấn của thiết bị còn đến từ chip xử lý Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, được Qualcomm tùy biến riêng cho dòng máy của Samsung giúp hiệu năng mượt mà, ổn định.

Trong khi đó, Galaxy S23 Ultra chú trọng khả năng chụp ảnh với camera chính 200 MP hỗ trợ zoom 100x, tính năng chụp đêm Nightography và chế độ quay video được nâng cấp đáng kể, thích hợp cho những bạn trẻ đam mê chụp ảnh, quay phim trên điện thoại.

Là khách hàng lâu năm của Samsung khi nâng cấp từ Galaxy C9 Pro, anh Nhật Trung (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết những cải tiến trên Galaxy S23 Ultra xứng đáng để lựa chọn.

“Chi tiết đầu tiên khiến tôi ấn tượng là camera chính 200 MP, tiếp đến là cấu hình mạnh. Ngoài ra, điểm thu hút nhất với tôi là dung lượng pin 5.000 mAh, cho trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn”, anh Trung chia sẻ.

Trực tiếp trải nghiệm cửa hàng GalaxyZone, anh Thế Hiển (quận Gò Vấp, TP.HCM) ấn tượng với không gian mua sắm hiện đại, trưng bày toàn diện hệ sinh thái Galaxy cùng các phụ kiện độc đáo, cho phép người trẻ thể hiện phong cách và sở thích.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm và nhận máy Galaxy S23 tại lễ ra mắt cửa hàng trải nghiệm Samsung GalaxyZone.

Ra mắt đúng dịp mở bán sớm Galaxy S23 Series, GalaxyZone đảm bảo cập nhật, trưng bày những thiết bị mới nhất của Samsung. Đến với cửa hàng, người dùng được trải nghiệm tận tay và mua hàng trực tiếp.

Từ ngày 18/2, người dùng có thể trực tiếp tham quan, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm di động của Samsung tại hệ thống cửa hàng trải nghiệm GalaxyZone ở 136 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và 153B Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Với không gian trải nghiệm hiện đại, đa dạng sản phẩm, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cùng các chương trình ưu đãi, GalaxyZone hứa hẹn là điểm dừng chân yêu thích của giới trẻ khi mua sắm thiết bị di động.