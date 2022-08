Trải nghiệm chèo SUP dịp lễ

Chèo SUP (Stand Up Paddle) là hình thức chèo thuyền đứng, chèo ván đứng. Người tham gia ngồi hoặc đứng trên ván, sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước.

Những năm gần đây, chèo SUP (Stand Up Paddle), hay chèo thuyền ván đứng, dần phổ biến ở Việt Nam và được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Khác với chèo kayak hay thuyền, chèo SUP là bộ môn thể thao mang tính cá nhân hóa.

Các dụng cụ và thiết bị chơi đều chỉ có một. Người chơi sẽ đứng trên một tấm ván lớn và sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước. Trải nghiệm phù hợp với nhiều loại địa hình như sông, suối, rạch, hồ và vùng nước mở như biển.

Với mức giá từ 350.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm chèo SUP tại các TP.HCM hay các điểm du lịch lân cận như Đà Lạt, Đồng Nai, Vũng Tàu trong dịp lễ 2/9 sắp tới.

TP.HCM

Ở TP.HCM, du khách có thể trải nghiệm bộ môn thể thao này tại một số địa chỉ như Saigon SUP Club (Bình Quới, Bình Thạnh), Saigon Paddle Station (quận 7), Go Sup (TP Thủ Đức), What SUP (Bình Thạnh)... Mức giá đa dạng, dao động 300.000-800.000 đồng/người.

Khu vực Thanh Đa nước chảy mạnh, được người chơi chuyên nghiệp ưa thích. Một số bến sông ở Thảo Điền, đảo Kim Cương (TP Thủ Đức) hoặc xung quanh khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) là địa điểm phù hợp người mới chơi. Các cung chèo SUP có độ dài đa dạng, khách chọn dựa theo thể lực, hướng gió và thủy triều.

Ảnh: Saigon SUP Club.

Trước buổi trải nghiệm, du khách sẽ được hướng dẫn khoảng 30-40 phút cách sử dụng thiết bị, sau đó mặc áo phao và bắt đầu khám phá. Việc điều khiển hướng di chuyển không quá khó, bạn có thể tự tin đứng chèo sau khoảng nửa tiếng.

Nếu lựa chọn chèo SUP, bạn nên đặt lịch sớm để chủ động hơn về lịch trình. Thời gian lý tưởng nhất để tham gia hoạt động này trên sông Sài Gòn là vào sáng, chiều mát và thường phụ thuộc vào "lịch thủy triều".

Vừa chèo SUP, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên sẽ giúp bạn quên đi những mệt mỏi thường nhật trong cuộc sống. Lưu ý, du khách nên mặc trang phục thể thao thoáng mát, tay dài, đội nón và bôi kem chống nắng khi tham gia hoạt động.

Đồng Nai

Do lợi thế gần TP.HCM, Đồng Nai đang là địa phương thu hút du khách trẻ lựa chọn cho chuyến đi ngắn ngày dịp cuối hè. Bạn có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xe khách đến đây và tham gia các hoạt động như đạp xe xuyên rừng Mã Đà, cắm trại núi đá Chữ Thập Phú Điền, trekking núi Chứa Chan...

Một trong những hoạt động được yêu thích phải kể đến chèo SUP trên hồ Trị An. Hồ nước nhân tạo rộng hơn 30.000 ha, bao bọc bởi khu rừng già xanh mát, nhiều vị trí đẹp, phù hợp phát triển du lịch.

Ảnh: Thanh Hằng.

Du khách có thể tham gia các hoạt động tại đây bất kỳ thời điểm nào trong năm. Song, lý tưởng nhất là từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau. Lúc này, thời tiết khô ráo, không khí mát mẻ và trong lành. Khung cảnh bình minh là khoảnh khắc "đáng giá" nhiều người thích thú khi dã ngoại, cắm trại tại đây.

Thông thường, du khách tự túc trải nghiệm hoặc thuê tour gồm cắm trại, trekking, chèo SUP giá hơn 1,7 triệu đồng/người, xe đưa đón tại TP.HCM.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian gần đây, chèo SUP cũng là trào lưu được du khách yêu thích tại phố biển Vũng Tàu. 6-8h và 16-18h là khung chèo SUP lý tưởng để du khách ngắm nhìn bình minh và khoảnh khắc hoàng hôn trên biển, tránh cảnh đông đúc, tấp nập.

Người tham gia hoạt động này luôn phải mặc áo phao và có hướng dẫn viên theo dõi, kịp thời hỗ trợ. Giá dịch vụ ở mức 300.000 đồng/3 giờ trải nghiệm. Lộ trình phổ biến nhất tại đây dài 3 km, chèo từ công viên Bãi Trước đến hòn Rù Rì và ngược lại.

Ảnh: Lê Hoài.

Đây là môn thể thao khá dễ, không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với khách có thể lực tốt, thích hoạt động khám phá thiên nhiên.

Một số người đã trải nghiệm dịch vụ khuyên du khách nên đặt trước lịch với đơn vị cho thuê SUP để nhận thông tin các ngày biển êm, tận hưởng trọn vẹn khung cảnh biển và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Lâm Đồng

Tại Đà Lạt, du khách thích hoạt động thể chất, khám phá thiên nhiên thường chọn Tuyền Lâm làm nơi trải nghiệm bộ môn chèo SUP.

Các tour thường có thời gian linh động và giới hạn lượng khách nên bạn vẫn tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm của mình mà không sợ chen lấn hay quá tải.

Tương tự ở Đồng Nai, các tour du lịch được du khách ưa thích tại đây thường kết hợp cùng cắm trại, bữa ăn trưa, trekking. Mức giá dao động 400.000-1,5 triệu đồng/người (tùy thời gian, dịch vụ).

Bạn có thể chọn gói hai ngày một đêm (ngủ lại khu cắm trại trên đảo) hoặc tour đi, về trong ngày. Khung giờ đẹp nhất là sáng sớm ngắm bình minh và thời điểm hoàng hôn khoảng 16-17h.

Ảnh: Anh Phương.

Đơn vị tổ chức sẽ trang bị áo phao, túi chống nước và trainning cho du khách trước một số kỹ thuật cơ bản. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hoạt động chèo SUP và trekking xuyên qua những cánh rừng thông bạt ngàn của Đà Lạt, hái nấm, picnic, thưởng ngoạn phong cảnh.