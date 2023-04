Trải nghiệm cảm giác quay cuồng trên thuyền thúng ở Hội An

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với trò chơi "múa" thúng gây choáng váng chỉ có tại rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An.

Một nghệ nhân đang biểu diễn tiết mục múa thuyền thúng. Ảnh: Duy Hậu.

Khác biệt với nét cổ kính trong phố cổ Hội An, du khách sẽ ngỡ ngàng khi thấy vẻ đẹp hoang sơ, xanh mướt của rừng dừa Bảy Mẫu tại tổ 2, thôn Cần Nhân, xã Cẩm Thanh, cách trung tâm thành phố chỉ 10 phút đi xe.

"Miền Tây thu nhỏ" giữa lòng Hội An

Cách thành phố Hội An khoảng 4 km về hướng biển Cửa Đại, rừng dừa Bảy Mẫu (hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh) là khu du lịch sinh thái mang đến cho du khách cảm giác như lạc về miền Tây sông nước.

Tới nay, rừng dừa đã có lịch sử khoảng 200 năm tuổi. Theo lời dân địa phương, người di cư từ miền Tây Nam Bộ khi tới đây đã mang theo và trồng giống dừa nước. Do hợp khí hậu, cây dừa nước nhanh chóng sinh sôi và tạo thành một khu rừng rộng khoảng 7 ha. Từ đó, người dân gọi khu vực này là rừng dừa Bảy Mẫu. Cây dừa tại đây không ngừng phát triển. Đến nay rừng dừa đã có diện tích lên đến 100 ha.

Rừng dừa đưa du khách "lạc" vào miền Tây sông nước. Ảnh: Duy Hậu.

Rừng dừa Bảy Mẫu nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút khách đến thăm sau khi được khai thác du lịch với giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người.

Nét đặc trưng tạo nên dấu ấn nơi đây là trải nghiệm đi thuyền thúng dọc con sông. Vé đi thuyền và tham gia vào các hoạt động giải trí là 150.000 đồng/thuyền. Mỗi thuyền chở được 2 khách.

Thuyền thúng là phương tiện thân thuộc của cư dân vùng biển Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, có khoảng hơn 1.000 chiếc thuyền thúng chuyên phục vụ khách du lịch tại rừng dừa. Hầu hết du khách nước ngoài đều tỏ ra thích thú khi lần đầu nhìn thấy loại thuyền hình tròn đặc trưng của xứ Quảng.

Rừng dừa rộng lớn nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Hậu.

Những chiếc thuyền tuy đơn sơ nhưng chắc chắn và an toàn sẽ đưa bạn đi dọc theo cung đường mát rượi trên làn nước trong xanh, hai bên là rừng dừa vươn ra giữa lòng sông, tạo nên khung cảnh miền Tây giữa lòng Hội An.

Thử sức với trò "múa" thuyền thúng

Điểm thu hút nhất tại rừng dừa Bảy Mẫu có lẽ là trải nghiệm "múa" thuyền cùng ngư dân tại đây. Trò chơi này không khác gì những trò mạo hiểm trong công viên.

Những người chèo thuyền dùng kỹ năng điêu luyện làm chiếc thuyền thúng xoay tròn đến "chóng mặt". Người xem dù chỉ chứng kiến cũng thấy nôn nao. Thế nhưng trò chơi này lại hút khách bởi nét độc đáo và kích thích tính chinh phục.

Để tham gia trò chơi này, du khách cần phải có thể lực và kỹ năng giữ thăng bằng, đặc biệt không dành cho người "yếu tim" hay bị say sóng.

Nữ du khách người Canada, Alex Andria, gọi đây là trải nghiệm "điên rồ" nhất khi ghé thăm Việt Nam. Cô hào hứng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc "quẩy" nhiệt tình trên chiếc thuyền thúng xoay tròn khiến nhiều người thích thú.

Alex là một trong số ít du khách có thể giữ được vẻ vui tươi sau khi "quay cuồng" với thuyền thúng. Ảnh: Alex Andria.

"Tôi chỉ mất 120.000 đồng để được đi du ngoạn bằng thuyền thúng và tham gia trò chơi này. Đó là 5 USD đáng tiền nhất mà tôi tiêu ở Việt Nam", Alex nói.

Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng dễ dàng vượt qua thử thách xoay thúng này. Năm 2019, Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương Ham So Won đã bị ngã văng ra khỏi thuyền thúng trong lúc đang chơi. Nhờ có áo phao và mực nước sông không sâu, So Won không gặp chấn thương gì. Khoảnh khắc "dở khóc dở cười" này của cô thu hút đông đảo người quan tâm và muốn tới thử sức tại Hội An.

Vẻ đẹp khi ngư dân thả lưới bắt cá tôm. Ảnh: Duy Hậu.

Ngoài ra, du khách sẽ có nhiều hoạt động thú vị khác tại rừng dừa như xem ngư dân trình diễn quăng lưới đánh bắt cá, làm đồ thủ công bằng lá dứa, tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức những món ngon đặc sản tại nhà dân.