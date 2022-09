Trai làng ở Hải Phòng lên mạng dụ dỗ quan hệ với nhiều nữ sinh

Công an huyện Tiên Lãng tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Hùng (SN 2004, trú tại Bắc Phong, xã Kiến Thiết) để làm rõ hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Vừa qua, Công an huyện Tiên Lãng nhận được đơn tố giác về việc Vũ Văn Hùng, thông qua mạng xã hội đã làm quen, kết bạn với một số cháu gái đang là học sinh trên địa bàn, sau đó dụ dỗ quan hệ tình dục.

Đối tượng Vũ Văn Hùng.

Từ thông tin và chứng cứ do nạn nhân và người dân cung cấp, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập Vũ Văn Hùng lên làm việc, bước đầu đối tượng Vũ Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hùng, tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo nhà trường và gia đình tăng cường giáo dục, quan tâm, quản lý con em mình - đặc biệt là các cháu gái đang ở tuổi vị thành niên trong việc sử dụng các trang mạng xã hội - tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả đáng tiếc.