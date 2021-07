Trại giam Chí Hòa có tổng cộng 81 ca dương tính với nCoV

Qua xét nghiệm tầm soát, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận 44 cán bộ, công nhân viên và 36 phạm nhân tại trại giam Chí Hòa (quận 10) dương tính với nCoV.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, cụm lây nhiễm tại Trại giam Chí Hòa (quận 10) có tổng cộng 81 ca mắc Covid-19, tính đến ngày 6/7.

Trước đó, ca dương tính đầu tiên được ghi nhận vào ngày 27/6. Người này làm tại Trại giam Chí Hòa và đi khám tầm soát tại Bệnh viện Bình Thạnh. Ngày 28/6, Công an thành phố yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả cán bộ, công nhân viên.

Kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên trại giam và 36 phạm nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều tối 6/7, một số người kích động, gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa khi Công an TP.HCM tổ chức thăm khám sức khỏe cho bị can, phạm nhân.

Công an TP kịp thời điều động lực lượng phối hợp quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa số bị can, phạm nhân trở lại buồng giam.