Trái Đất hình thành cách đây bao nhiêu năm?

Lớp vỏ lục địa có độ dày như thế nào so với vỏ đại dương của Trái Đất? Dày hơn

Mỏng hơn

Bằng nhau Lớp vỏ lục địa của Trái Đất dày 8 km đến 70 km. Hầu hết lớp vỏ này được làm bằng đá granite. Lớp vỏ đại dương mỏng hơn so với lớp vỏ lục địa, dày khoảng 8 km và được tạo nên chủ yếu từ đá bazan. Ảnh: The London NERC DTP.