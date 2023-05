Trái Đất có thể sớm phá vỡ ngưỡng tăng nhiệt quan trọng

Các nhà khoa học cảnh báo thế giới có thể phá vỡ giới hạn nhiệt độ quan trọng, đồng thời khả năng xảy ra những đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Á như hồi tháng 4 đã cao hơn gấp 30 lần.

Nhiều quốc gia phải đối mặt với thời tiết khô hạn và nhiệt độ cao kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Các nhà nghiên cứu cho biết hiện có 66% khả năng thế giới sẽ lần đầu tiên vượt qua ngưỡng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C trong thời gian từ nay đến năm 2027, BBC đưa tin ngày 17/5.

Khả năng nhiệt độ Trái Đất phá vỡ ngưỡng 1,5 độ C đang gia tăng do khí thải từ các hoạt động của con người, cộng với hiện tượng thời tiết El Niño dự kiến xảy ra vào mùa hè này.

Con số 1,5 độ C đã trở thành biểu tượng trong các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu toàn cầu. Các quốc gia đã đồng ý nỗ lực hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5 độ C theo thỏa thuận Paris 2015.

Nhưng các nhà khoa học cho rằng vẫn còn thời gian để hạn chế sự nóng lên toàn cầu bằng cách cắt giảm mạnh phát thải.

"Báo cáo này không có nghĩa là chúng ta sẽ vĩnh viễn vượt quá mức 1,5 độ C được quy định trong Thỏa thuận Paris, vốn đề cập đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm", Tổng thư ký WMO, giáo sư Petteri Taalas, cho biết

“Tuy nhiên, WMO đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta sẽ tạm thời phá vỡ mức 1,5 độ C với tần suất ngày càng tăng”, ông nói.

Kể từ năm 2020, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã đưa ra ước tính về khả năng thế giới phá vỡ ngưỡng nóng lên 1,5 độ C. Trước đó, họ dự đoán xác suất việc này xảy ra trong 5 năm tới thấp hơn 20%.

Cùng ngày, một nhóm nhà khoa học khác cho biết những đợt nắng nóng như đợt nhiệt kỷ lục tấn công phần lớn Nam và Đông Nam Á vào tháng 4 “có khả năng xảy ra cao gấp 30 lần” do biến đổi khí hậu do con người gây ra, theo Reuters.

Châu Á đã chứng kiến ​​nhiệt độ vượt quá 40 độ C vào tháng 4. Bangladesh ghi nhận mức nhiệt nóng nhất trong 50 năm, trong khi nhiệt độ ở Thái Lan chạm mức cao kỷ lục 45 độ C, Lào vượt quá 42 độ C, gây ra thiếu điện và thiệt hại cơ sở hạ tầng trên diện rộng, làm tăng đột biến số vụ đột quỵ.