Trái Đất có phải hành tinh được đặt theo tên vị thần La Mã?

Lõi của Trái Đất nóng bao nhiêu độ C? 2.000 độ C

5.500 độ C

7.000 độ C Lõi bên trong Trái Đất nóng như Mặt Trời, khoảng 5.500 độ C (10.000 độ F). Nó nóng gấp 6.000 lần bầu khí quyển và là nhiệt độ đủ để làm tan chảy kim loại. Ảnh: Astronomy Magazine.