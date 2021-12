Trái chiều tỷ giá USD trên thị trường

Trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 27 đồng so với ngày 7/12, giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại lại có dấu hiệu hạ nhiệt sau 2 phiên tăng nóng đầu tuần.

Sau 2 phiên tăng mạnh đầu tuần này, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 27 đồng trong phiên hôm nay (8/12), hiện ở mức 23.237 đồng/USD. Đây tiếp tục là mức mới mà tỷ giá trung tâm ghi nhận trong 2 năm trở lại đây.

Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp cơ quan quản lý tiền tệ tăng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD. So với cuối tuần trước, mức tăng ở hệ số này đã lên tới 110 đồng/USD.

Với biên độ dao động +/-3% trong ngày, tỷ giá các nhà băng được phép giao dịch hôm nay vào khoảng 22.540-23.934 đồng/USD.

Tuy nhiên, diễn biến trái chiều lại ghi nhận với giá mua - bán USD mà NHNN niêm yết tại các Sở giao dịch. Theo đó, cơ quan quản lý giữ nguyên giá mua vào ở mức 22.650 đồng/USD so với hôm qua, nhưng đã giảm mạnh giá bán ra xuống 23.150 đồng/USD, thấp hơn tới 706 đồng. Đây là mức giảm một phiên mạnh nhất mà NHNN điều chỉnh với giá mua - bán USD từ trước đến nay.

Việc cơ quan quản lý tiền tệ giảm mạnh giá bán USD tại các Sở giao dịch có mục đích chính là điều tiết tỷ giá trên thị trường ngân hàng nhằm hạ nhiệt giá mua - bán USD cũng đang có xu hướng tăng nóng ở thị trường này.

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD TẠI VIETCOMBANK Nguồn: VCB Nhãn 22/11 23 24 25 26 27 28 29 30 1/12 2 3 4 5 6 7 8 Mua vào đồng/USD 22570 22575 22585 22575 22575 22575 22575 22590 22600 22610 22630 22700 22700 22700 22980 22960 22800 Bán ra

22770 22775 22785 22775 22775 22775 22775 22790 22800 22810 22830 22940 22940 22940 23220 23200 23040

Bằng việc kéo mạnh giá bán USD của NHNN, tỷ giá USD/VNĐ tại các ngân hàng thương mại hôm nay cũng đã hạ nhiệt sau 2 ngày tăng nóng.

Cụ thể, tỷ giá USD/VNĐ tại Vietcombank sau 2 ngày đầu tuần tăng lên mức cao nhất 1 năm, đến sáng nay đã giảm về 22.800 - 23.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), thấp hơn 160 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá mua - bán USD hiện tại của Vietcombank vẫn cao hơn 100 đồng.

Tương tự, VietinBank sáng nay chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 22.825 đồng/USD, giảm 165 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá bán ra tại đây cũng giảm tương ứng, hiện phổ biến ở mức 23.065 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, giá bán USD hôm nay phổ biến giảm 200-300 đồng so với hôm qua, hiện hầu hết đã đưa giá bán về mức 23.000 đồng/USD.

Trong đó, Eximbank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 22.830 đồng/USD (mua) và 23.020 đồng/USD (bán), thấp hơn 270 đồng chiều mua và 250 đồng chiều bán so với cuối ngày 7/12.

Tương tự, ACB, HDBank, Sacombank… hiện đều đã đưa giá bán USD về quanh mức 23.000 đồng, thấp hơn 200-250 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VNĐ trên thị trường tự do vẫn ghi nhận xu hướng tăng. Giá mua vào hiện phổ biến ở mức 23.540 đồng/USD, cao hơn 40 đồng so với phiên hôm qua và tăng 70 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá bán ra hiện phổ biến ở 23.600 đồng/USD, cũng cao hơn 40 đồng.

Theo các chuyên gia phân tích, diễn biến tỷ giá USD/VNĐ trong nước những ngày gần đây chỉ mang tính nhất thời và hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung trong khu vực.

Tuy nhiên, với việc NHNN đã can thiệp vào thị trường bằng công cụ giảm giá bán tại Sở giao dịch, các ngân hàng thương mại sẽ có nguồn cung USD rẻ hơn, từ đó tỷ giá trên thị trường ngân hàng sẽ khó có cơ sở để tăng thêm.