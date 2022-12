Trả lãi gấp rưỡi tiền gốc vẫn bị 'khủng bố' đòi nợ

Vì sao chưa xét xử vụ án liên quan đại gia Lê Thanh Thản?

0 1

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 19/12, Giám đốc Công an Hà Nội đã đề cập lý do chưa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes.