Trả hơn 50 triệu căn cước gắn chip trong 3 tháng tới

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an đặt mục tiêu hoàn thành việc in và trả toàn bộ căn cước công dân gắn chip từ nay đến hết tháng 9.

Trong cuộc họp báo chiều 21/6 tại Bộ Công an, đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), cho biết tính đến giữa tháng 6, toàn quốc đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Con số này vượt 107% so với chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã hoàn thành cơ bản 2 dự án gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

Đại tá Nguyên lý giải theo kế hoạch, Cục C06 phấn đấu đến ngày 1/7 sẽ in và trả 50 triệu thẻ căn cước gắn chip cho người dân. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử.

"Việt Nam phải nhập khẩu chip từ nước ngoài, trong khi đó nhiều nước khác rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về sản xuất chip gắn trên CCCD", Cục trưởng C06 nói và đánh giá nguyên nhân khách quan này tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.

CCCD gắn chip có thể được kiểm tra thông tin qua thiết bị đọc hoặc smartphone. Ảnh: Hoàng Lam.

Để sớm hoàn thành kế hoạch, Bộ Công an đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất. Cục C06 đặt mục tiêu đến tháng 9 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ gắn chip đã thu nhận hồ sơ.

Đối với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đại tá Nguyên nhấn mạnh sau ngày 22/6, cơ sở dữ liệu của Bộ Công an sẽ chính thức kết nối với tất cả bộ, ban, ngành đã có đủ điều kiện về cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đủ điều kiện về an ninh, an toàn thông tin.

Theo lộ trình, sau ngày 1/7 bộ, ban, ngành nào có đủ điều kiện an ninh an toàn thông tin, đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng thì sẽ kết nối ngay với cơ sở dữ liệu quốc gia.

"Việc chậm kết nối có thể ảnh hưởng đến quá trình giao dịch, thực hiện các dịch vụ công của người dân", ông Nguyên đánh giá.

Chip điện tử trên CCCD lưu trữ hơn 14 trường thông tin của công dân, gồm: Số CCCD; họ và tên; tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; tôn giáo; quê quán; nơi đăng ký thường trú; đặc điểm nhận dạng; ngày cấp CCCD; ngày hết hạn; họ tên cha/mẹ, vợ/chồng; số chứng minh nhân dân 9 số đã được cấp; ảnh chân dung; đặc điểm vân tay 2 ngón trỏ; dự phòng cho ảnh mống mắt và các thông tin khác.

Bộ Công an khẳng định khi sử dụng CCCD gắn chip kèm số định danh cá nhân, người dân không cần đến sổ hộ khẩu giấy. Khi giao dịch các thủ tục hành chính cũng không phải mang nhiều loại giấy tờ, chỉ cần dùng CCCD.

Ngoài ra, thẻ gắn chip đã tích hợp số chứng minh nhân dân cũ. Người dân không phải xin xác nhận số chứng minh thư cũ. Mã QR trên CCCD cho phép dùng điện thoại thông minh để quét thông tin khi cần khai báo, không phải nhập bằng tay.