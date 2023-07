Trả hồ sơ vụ lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 58 tỷ đồng

Không có cơ sở sản xuất, không có chức năng kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế, nhưng Nguyễn Khánh Nguyên vẫn biết cách "biến không thành có" và tạo dựng hình ảnh để lừa đối tác.

Ngày 7/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra xác minh.

Bị cáo Nguyễn Khánh Nguyên.

Theo cáo trạng, ông Philip Leigh Mckenzie là người đại diện theo pháp luật Công ty GM Scientific Internatinonal Ltd (trụ sở tại New Zealand) có nhu cầu mua găng tay y tế, đã truy cập trên Internet để tìm hiểu và biết được Công ty TNHH một thành viên Boowoo do Nguyễn Khánh Nguyên làm giám đốc, trụ sở tại tầng 16, tòa nhà Saigon Tower (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM có bán găng tay y tế. Ông Philip liên lạc với Nguyễn Khánh Nguyên để thỏa thuận mua găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty CP VRG Khải Hoàn. Nguyên hứa hẹn tìm nguồn hàng để giao cho ông Philip.

Tuy nhiên, do nguồn hàng khan hiếm, nhưng để chiếm đoạt tiền của ông Philip, Nguyên vẫn nói công ty mình có khả năng cung cấp găng tay y tế chất lượng.

Mặc dù Công ty của Nguyên không có chức năng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa là găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo, để tạo lòng tin, Nguyên tạo dựng hình ảnh lấy từ mạng Internet của các nhà máy sản xuất găng tay, sau đó tự tạo dựng các đoạn phim giả mạo việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa để quảng cáo bán hàng, lập các tài liệu giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế với ông Philip Leigh Mckenzie, đồng thời lập khống các hóa đơn yêu cầu đối tác chuyển tiền đặt cọc. Do tin tưởng, ông Philip đã chuyển hơn 2,5 triệu USD (tương đương hơn 58 tỷ đồng ) vào tài khoản của Công ty Nguyên.

Sau khi được đối tác chuyển tiền đặt cọc, Nguyên rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân như chơi chứng khoán, mua siêu xe, trả nợ…

Khi đối tác yêu cầu giao hàng, Nguyên tìm cách trốn tránh. Biết mình bị lừa, nên ông Philip đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến ngày 7/11/2020, Nguyên bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Khánh Nguyên đã nộp 185 triệu đồng và đề nghị được bán số cổ phiếu của Nguyên tại Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam để khắc phục hậu quả.