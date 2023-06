Trả hồ sơ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết tại TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra ngày 6/9/2022, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra.

Ngày 7/6, tại buổi họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế, xã hội của UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết VKSND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 3 bị can gồm: trung tá Nguyễn Duy Linh (đội trưởng) và đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ, quản lý địa bàn công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Thuận An) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đại tá Trần Văn Chính tại buổi họp báo chiều 7/6. Chủ quán karaoke An Phú là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Vụ cháy bùng phát do chập điện từ khoảng 20h15 ngày 6/9/2022 tại tầng 2 của cơ sở karaoke. Vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng khi có làm 32 nạn nhân tử vong. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…