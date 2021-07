Trả 8,8 triệu USD để ký hợp đồng với MC quốc dân Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk quyết định rời FNC sau nhiều năm gắn bó. Hiện MC thảo luận với 2 công ty là Kakao và Antenna về vấn đề hợp đồng độc quyền.

Theo tin tức đăng ngày 8/7 của Top Star News, một nguồn tin tiết lộ công ty giải trí đã đưa ra mức phí 10 tỷ won ( 8,8 triệu USD ) để ký được hợp đồng độc quyền với MC nổi tiếng Yoo Jae Suk. Tờ Top Star News nhận định đây là mức phí hợp đồng cao nhất từ ​​trước đến nay.

Cả Kakao và Antenna - 2 công ty đang thảo luận vấn đề hợp đồng với Yoo Jae Suk - từ chối trả lời vấn đề này với Top Star News. Tuy nhiên, đại diện 2 công ty thừa nhận đã gặp gỡ MC quốc dân để bàn bạc về vấn đề hợp đồng độc quyền. Hiện, họ chưa có kết luận cuối cùng.

Yoo Jae Suk rời FNC sau nhiều năm gắn bó.

Những ngày qua, thông tin Yoo Jae Suk rời FNC sau khi hết hạn hợp đồng gây chú ý. MC rời công ty vào ngày 15/9. Việc Yoo Jae Suk kết hợp đồng với công ty nào sau FNC đang là vấn đề được công chúng Hàn Quốc quan tâm.

Theo Top Star News, Yoo Jae Suk hiện là MC nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Nam MC duy trì hình ảnh trong sạch và đáng tin cậy, thậm chí được công chúng gọi là MC quốc dân.

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block, Happy Together. Yoo Jae Suk liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kĩ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng.