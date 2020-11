Trả 100 triệu đồng cho vợ nạn nhân vụ thủy điện Rào Trăng 3

Công an tỉnh Đắk Nông đã trao trả 100 triệu đồng cho chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân Trần Văn Lộc, công nhân tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã trao trả 100 triệu đồng cho chị Lê Thị Thu Thảo, ở thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung (Krông Nô). Chị Lê Thị Thu Thảo là vợ nạn nhân Trần Văn Lộc, công nhân tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, ngày 20/10, chị Thảo bị Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, quê Quảng Nam) lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ. Ngày 24/10, công an đã bắt được Phúc, thu hồi tang vật của vụ án.

Công an tỉnh Đắk Nông trao trả 100 triệu đồng cho chị Thảo. Ảnh: D.P.

Tại buổi bàn giao vật chứng, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm.

Do đó, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc và phá án trong thời gian ngắn.

Trước đó, ngày 12/10, vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm 17 công nhân mất tích.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy được 5 thi thể công nhân, những người còn lại vẫn chưa có tung tích.