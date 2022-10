TP.HCM xử lý nghiêm người chiếm chỗ đậu ôtô, đánh nhân viên thu phí

Sau khi Công an quận 1 tiếp nhận vụ việc người đàn ông chiếm dụng chỗ đậu ôtô và đánh nhân viên thu phí, UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm hành vi này.

Ôtô đậu sai quy định trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1). Ảnh: Thanh Phúc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu UBND quận 1 xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật với hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành nhiệm vụ và cản trở hoạt động thu phí. Đồng thời, UBND quận 1 phải có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó, lúc 11h ngày 2/9, bà Đặng Lâm Ngọc Tuyết, nhân viên Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khách đậu xe và thanh toán phí trước địa chỉ số 31-49 Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1).

Khi đó, ông Nguyễn Hoàng Tâm (ngụ hẻm 11 Thủ Khoa Huân) chạy xe máy lao thẳng vào bà Tuyết, cản trở và gây thương tích cho bà Tuyết. Bà Tuyết được bác sĩ chẩn đoán gãy xương chính ở mũi, bầm tím quanh mắt, bầm môi, chấn thương khiến khuôn mặt bị biến dạng.

Chủ tịch TP.HCM cũng giao Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong làm việc với UBND các quận 1, 5, 10 để thống nhất ban hành phương án phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác xử lý vi phạm tại chỗ.

Theo quy định, việc đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các điểm cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe thu phí là trách nhiệm do UBND quận chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM.

Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong cho biết hiện việc tổ chức thu phí đậu xe ôtô dưới lòng đường gặp nhiều trở ngại. Người dân kinh doanh, buôn bán không cho đậu xe trước cửa; chiếm dụng ô đậu xe có thu phí; người dân tự ý thu tiền phí hoặc ngăn cản nhân viên hướng dẫn khách đậu xe.