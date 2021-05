TP.HCM vẫn giữ nguyên lịch thi vào lớp 10

Chiều 27/5, Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn được tổ chức theo lịch trước đó.

Trao đổi với Zing chiều 27/5, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định đến nay, sở không có chủ trương thay đổi lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Những thí sinh thuộc diện phải cách ly sẽ được xét vào các trường công lập dựa trên kết quả học tập, nguyện vọng của thí sinh, sự thuận tiện di chuyển và chỉ tiêu của các trường.

Sở GD&ĐT phối hợp chặt với Sở Y tế TP.HCM để sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên, thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2. Sở Y tế sẽ xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên phải cách ly làm nhiệm vụ thi.

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị trực tuyến về thi tốt nghiệp THPT, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, cho hay dựa trên chỉ đạo của UBND thành phố, sở GD&ĐT đã triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch từ điểm thi cho tới hội đồng sao in, điểm chấm thi, đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và đội ngũ tham gia làm công tác thi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).Ảnh: Chí Hùng.

Cán bộ coi thi sẽ được tầm soát dịch bệnh với tỷ lệ phù hợp. Việc khai báo y tế và kiểm tra trước, trong hoạt động tại hội đồng thi đều được thực hiện chặt chẽ. Các thí sinh sẽ phải khai báo y tế, có phân luồng, hướng dẫn tại điểm thi phù hợp. Những thí sinh phải thực hiện cách ly sẽ được áp dụng quy chế riêng.

Các điểm thi sẽ được bố trí các phòng cách ly, nếu phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ được xử lý ngay.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 83.324 em đăng ký. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn là 67.989. Toàn thành phố có 140 điểm thi, trong đó, 10 điểm thi lớp chuyên và tích hợp.

Đến chiều 27/5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 36 bệnh nhân Covid-19 liên quan nhóm tôn giáo ở quận Gò Vấp.

Ngoài ra, thành phố có 7 bệnh nhân Covid-19 khác đã được Bộ Y tế công bố, gồm một phụ nữ ở quận 7 cùng đồng nghiệp và 5 người ở ổ dịch quán bánh canh O Thanh (hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).