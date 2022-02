TP.HCM vẫn còn tình trạng thiếu xăng

Sau khi kiểm tra, Sở Công Thương TP.HCM cho biết các cửa hàng xăng dầu đều đã đăng ký đặt hàng với đầu mối nhưng hàng hóa chưa về.

Chiều 14/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch.

Tại cuộc họp báo này, Ban Chỉ đạo sẽ thông tin về cấp độ dịch của TP.HCM (từ 7/2 đến 13/2) sau 5 tuần liên tiếp duy trì cấp độ 1. Các tuần trước, TP.HCM thường công bố cấp độ dịch vào thứ 7 hàng tuần. Tuy nhiên, từ 14/2, quy trình này có sự thay đổi.

Thay đổi cách đáng giá cấp độ dịch

Hôm 10/2, Sở Y tế TP.HCM có văn bản thông báo về quy trình đánh giá cấp độ dịch. Quy định này căn cứ trên Quyết định 218 của Bộ Y tế ngày 27/1/2022 về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128.

Theo đó, UBND quận, huyện, thành phố gửi kết quả đánh giá các tiêu chí trong cấp độ dịch về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Sở Y tế vào 10h thứ 2 hàng tuần, bắt đầu từ 14/2. Các địa phương cũng có trách nhiệm nhập dữ liệu cấp độ dịch vào phần mềm Cập nhật, công bố cấp độ dịch của Bộ Y tế trước 12h thứ 2 hàng tuần.

TP.HCM có 5 tuần liên tiếp duy trì dịch ở cấp độ 1. Ảnh: Chí Hùng.

Quy trình đánh giá cấp độ dịch mới gồm 3 bước. Bước 1, UBND cấp xã/phường đánh giá cấp độ dịch và gửi về UBND cấp quận/huyện trước 8h thứ 2 hàng tuần. Sau đó, kết quả được gửi về HCDC và Sở Y tế bằng văn bản và email.

Bước 2, HCDC phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) đối chiếu kết quả đánh giá của các địa phương trước 12h thứ 2, trong đó trình bày rõ xã/phường có kết quả đánh giá sai lệch so với HCDC và phân tích nguyên nhân.

Bước 3, Phòng Nghiệp vụ Y sẽ tổng hợp kết quả đánh giá cấp độ dịch của xã/phường, trình Hội đồng đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế trước 14h thứ 2 hàng tuần. Hội đồng này sẽ thẩm định kết quả trước 15h cùng ngày và họp với địa phương để thống nhất cấp độ dịch nếu cần thiết.

Cuối cùng, Ban Giám đốc Sở Y tế báo cáo UBND TP.HCM kết quả đánh giá cấp độ dịch trước 16h thứ 2 hàng tuần.

Một số cửa hàng thiếu xăng RON 95 nhưng vẫn còn dầu

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết ngày 11/2 vừa qua, giá xăng dầu được điều chỉnh theo giá thế giới. Qua theo dõi tình hình, ông Phương cho biết hiện còn một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và sở đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu báo cáo ngay nếu thiếu nguồn cung. Nếu không báo cáo, khi bị các đoàn thanh, kiểm tra phát hiện, doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Sở Công Thương đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát. Đơn vị này cũng đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra về công tác nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.

Đến nay, Sở Công Thương TP.HCM đã kiểm tra 6 cửa hàng. Trong đó, chỉ có một cửa hàng đóng cửa vì không có xăng dầu để phân phối cho người dân. Còn lại, các cửa hàng đa số hết xăng RON 95 hoặc hết xăng, còn dầu. Sau khi kiểm tra, tình hình chung là các cửa hàng đều đã đăng ký đặt hàng với đầu mối nhưng hàng hóa chưa về.

Giá xăng RON 95 tăng lên mức 25.320 đồng/lít vào chiều 11/2. Ảnh: Phạm Ngôn.

Sở Công Thương và cơ quan quản lý thị trường đang theo dõi chặt; tiếp tục làm việc với các đơn vị cung cấp nguồn cung để báo cáo cho TP.HCM và Bộ Công Thương.

Tới đây, đơn vị này tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có chỉ đạo các quận/huyện/TP tăng kiểm tra giám sát. Bất cứ doanh nghiệp nào thiếu hàng, tạm dừng kinh doanh, kinh doanh không đúng quy định đều phải báo cáo về Bộ Công Thương.

Hiện nay, TP.HCM đã kiến nghị Bộ Công Thương để điều chỉnh giá linh động hơn trong trường hợp giá thế giới biến động nhanh nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm hoạt động

Tại họp báo, Zing đặt câu hỏi: Công an TP.HCM dự báo thế nào về các nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trong thời gian tới, khi tất cả hoạt động trở lại bình thường và giải pháp của cơ quan công an?

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM xác định công tác dự báo là vấn đề quan. “Nếu không có dự báo để đưa ra giải pháp, kịp thời huy động sức mạnh hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp sau dịch. Tội phạm ở lĩnh vực hình sự kinh tế, môi trường gia tăng”, thượng tá Hà nhận định.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an quận, huyện chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, trong đó, lực lượng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm gắn với phòng chống dịch; đẩy mạnh tham mưu, kết nối cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để quản lý tội phạm; tăng cường quản lý kiện toàn xã/phường là pháo đài phòng chống tội phạm; đầu tư, nâng cấp camera giám sát tại địa bàn để phát hiện, hỗ trợ công tác điều tra tội phạm.