TP.HCM vạch 3 chiến lược phục hồi kinh tế

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố sẽ tập trung xây dựng chiến lược về hệ thống y tế giám sát, chăm lo an sinh xã hội cho người dân và phục hồi kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Sau 4 giờ làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND TP, chiều tối 12/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đúc kết ra 2 nhóm vấn đề chính là mở cửa lại trường học và xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của TP.

Ông cũng vạch ra 3 chiến lược trụ cột về y tế, an sinh xã hội, kinh tế được TP.HCM đặt nhiều tập trung hoàn thiện, phát triển trong thời gian tới.

3 chiến lược trụ cột

Báo cáo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Mãi cho biết UBND TP thời gian vừa qua đã tập trung xây dựng chiến lược và phục hồi kinh tế trong tình hình mới theo Nghị quyết số 05.

Lãnh đạo TP cho biết trong chiến lược này có 11 chiến lược thành phần, TP đang hoàn thiện và cùng xây dựng kế hoạch, triển khai và bổ sung nội dung về tổng kết, đánh giá, rút ra bài học về phòng, chống dịch vừa qua. Từ đó, TP xây dựng phương án tổng thể về phòng, chống dịch trong thời gian tới. Dự kiến, phương án sẽ được hoàn thành trong tháng 10.

Nói rõ về chiến lược trụ cột để phục hồi kinh tế của TP.HCM, ông Mãi cho biết TP xác định trụ cột đầu tiên là y tế. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dịch, các cơ sở dữ liệu phòng, chống dịch.

Thành phố tập trung củng cố hệ thống y tế cơ sở, làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và điều trị F0 từ sớm. Trong quá trình hoàn thiện, TP sẽ tập trung cả 3 trụ cột là y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi gắn với việc điều trị theo mô hình 3 tầng.

Trong chiến lược phục hồi kinh tế, TP.HCM tập trung chăm lo gói an sinh cho người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ông Mãi, UBND TP đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp các ngành, khẩn trương hoàn thiện trụ cột quan trọng là phòng chống dịch. Liên quan việc này, TP cũng sẽ giải quyết những bất cập cho bộ máy y tế cơ sở… phục vụ công tác quản lý, phòng, chống dịch.

Trụ cột thứ 2 được TP đặt trọng tâm tiếp theo là an sinh xã hội, tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho người dân.

“Khi kinh tế đang phục hồi, vẫn còn một bộ phận người dân chưa có việc làm, chưa có thu nhập. Và Tết sắp tới đây sẽ là cái Tết rất khó khăn của bà con”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Lãnh đạo TP nhận định sau dịch, những tổn thương về tinh thần, tâm lý của người dân cũng cần được thành phố chăm lo. Đặc biệt là người già neo đơn do mất người thân, trẻ em mồ côi.

Ông cho biết từ tuần sau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và Hội Phụ nữ TP phối hợp Hội Doanh nhân trẻ sẽ triển khai gói chăm lo cho hơn 1.000 trẻ em mồ côi. TP cũng triển khai thêm chương trình nhà ở giá rẻ, tạo cơ hội cho người dân có thu nhập thấp được tiếp cận giá phù hợp.

Trụ cột 3 về phục hồi kinh tế, ông Mãi cho biết UBND TP đã giao Viện phát triển TP cùng các sở, ngành triển khai chương trình phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Lãnh đạo UBND TP cũng cho biết TP đã có sự chủ động chuẩn bị, với sự tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội doanh nghiệp và người dân.

"TP.HCM rất muốn mở lại trường học"

Về việc mở cửa lại trường học trên địa bàn, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết đây là việc TP.HCM rất mong muốn nhưng vẫn cần thận trọng. Đến nay, thành phố đang tập trung chỉnh sửa cơ sở vật chất của các trường học do thời gian vừa qua TP trưng dụng các trường học làm cơ sở thu dung.

"Hôm 11/10, trường Tiểu học Xã đảo Thạnh An và trường THCS, THPT Xã đảo Thạnh An đã được Thường trực UBND TP đồng ý thí điểm ở khối lớp 1-2, 6-9 và lớp 12 để xây dựng trường an toàn, sau đó nhân ra các địa phương khác", lãnh đạo TP.HCM nói.

Một trạm xá lưu động tại quận 7 được trưng dụng từ trường mầm non. Ảnh: Ngọc Tân.

Theo ông Mãi, TP cũng nhiều lần đề nghị Bộ Y tế tiêm vaccine cho học sinh để từng bước mở cửa lại trường học. "Thành phố cũng cố gắng thực hiện việc này trước học kỳ 2 và chậm nhất trong học kỳ 2. Tuy nhiên sẽ còn tùy thuộc vào tình hình phòng, chống dịch", ông Mãi nói thêm.

Bàn về vấn đề quy hoạch trung hạn, dài hạn của TP, các đại biểu có gợi ý đặc biệt mô hình kinh tế sáng tạo, ông Mãi khẳng định TP sẽ tiếp thu triển khai trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Người đứng đầu chính quyền TP cho hay vừa qua UBND TP cũng đã họp, kiểm điểm lại tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhận định TP.HCM đã qua đỉnh dịch và tình hình cơ bản được kiểm soát theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế. Công tác giãn cách, tiêm chủng, chăm sóc và điều trị F0 đã được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm, thành phố đã cân đối nguồn lực của ngân sách cũng như vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo đời sống cho người dân. Đặc biệt là người nghèo, người lao động mất thu nhập... Về công tác Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được đảm bảo. Việc duy trì sản xuất kinh doanh có nhiều cố gắng, đạt được kết quả khả quan.

Tuy nhiên qua báo cáo và ý kiến của đại biểu Quốc hội, ông Mãi thừa nhận công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế, sản xuất của thành phố còn nhiều hạn chế, bất cập.