TP.HCM và Bình Dương cùng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đến năm 2025

TP.HCM đưa ra thông tin sẽ mở rộng Quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu dài khoảng 5,5 km, dự kiến thực hiện trước năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 9/4, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (QL13) từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu đang được lập kế hoạch đầu tư và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trước đó, cuối tháng 1, Bình Dương cũng đã điều chỉnh cục bộ kế hoạch đầu tư công, tăng vốn đầu tư để giải phóng QL13 đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong.

QL13 được xem là dự án trọng điểm ở cửa ngõ TP.HCM đến các tỉnh Đông Nam Bộ, nhiều lần được nghiên cứu để giải quyết giao thông ùn tắc do tình trạng “thắt cổ chai”. Trong khi Bình Dương đã mở rộng QL13 lên 6 làn xe, sắp tới tăng lên 8 làn xe, đoạn QL13 ở TP.HCM vẫn chưa được thông thoáng.

Bỏ qua các yếu tố khách quan, việc QL13 qua Bình Dương được mở rộng nhanh hơn do đây là trục thông thương huyết mạch, giao thoa nhiều tuyến đường quan trọng khác. Theo Quyết định số 4291/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025, có đến 17 công trình đi qua QL13 bao gồm các tuyến đường sắt đô thị số 2, 3, 5, 8; công trình trung chuyển, bến kỹ thuật và hơn 10 tuyến xe buýt đô thị kết hợp xe buýt nhanh (BRT)…

Trước đó, tại Quyết định 1071/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Bình Dương đã quyết định mở rộng QL13 (đoạn từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết) thành đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh. Từ trục đại lộ này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị phụ trợ.

Có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đô thị hóa và thực hiện dự án “Vùng đổi mới sáng tạo” của Bình Dương, tỉnh đã ban hành nhiều quyết định để thúc đẩy tiến trình hoàn thiện QL13. Tiêu biểu như Quyết định 3897/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021, hay mới đây nhất trong tháng 1 là Quyết định 283/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và chuyển giai đoạn thực hiện dự án.

Theo các quyết định này, vốn đầu tư cho dự án giải phóng QL13 đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong được tăng thêm hơn 211 tỷ đồng và chuyển từ danh mục “Chuẩn bị đầu tư” sang “Thực hiện dự án”. Các đoạn QL13 từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố, cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị… cũng được lên kế hoạch đầu tư.

Hiện QL13 là khu vực tọa lạc của nhiều tiện ích quốc tế như trung tâm thương mại, bệnh viện, thu hút người dân TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh lân cận. Trên trục đường này cũng tập trung các khu công nghiệp lớn với lực lượng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao hàng chục nghìn người.

Trong tương lai, theo quy hoạch QL13 thành đại lộ từ trung tâm Lái Thiêu đến Nguyễn Văn Tiết thuộc TP Thuận An, nơi đây sẽ trở thành khu vực thương mại trung tâm (Central Business District - CBD) của tỉnh, tập trung các cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, ngân hàng, tòa nhà văn phòng, tòa nhà phức hợp, các dự án căn hộ cao cấp...

Với lợi thế thuộc “vùng đổi mới sáng tạo” ở Bình Dương và là thành phố vệ tinh của TP Thủ Đức, TP Thuận An được đánh giá sẽ hưởng lợi từ việc quy hoạch QL13 thành đại lộ.

Một phần QL13 được quy hoạch thành đại lộ kinh tế - tài chính - dịch vụ sẽ tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản, thu hút các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại Bình Dương.

Trước triển vọng này, nhiều chủ đầu tư lớn đã bắt đầu phát triển dự án tại Thuận An từ giai đoạn 2019-2020, khiến thị trường liên tục ghi nhận sự biến động về giá. Theo báo cáo ngành bất động sản năm 2020 của VNDirect, đến tháng 10/2020, giá căn hộ ở mức 30 triệu - 40 triệu đồng/m2, tăng đáng kể so với mức 20 triệu - 25 triệu đồng/m2 trong năm 2018. Đồng thời, thị trường căn hộ Thuận An bắt đầu xuất hiện phân khúc căn hộ cao cấp dọc trục QL13. Hầu hết dự án này đều có tỷ lệ tiêu thụ tích cực, đơn cử như Astral City.

Dự án Astral City có quy mô 3,7 ha với 8 tòa tháp cao 40 tầng.